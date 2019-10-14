235% زيادة في تداولات سوق مسقط .. و3% تراجعا بصافي الاستثمار غير العماني

الرؤية – مريم البادية

ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية في إغلاق أمس، إلى مستوى 4014 نقطة تقريبا؛ بربح 1.7 نقطة، بنسبة 0.043 في المئة مقارنة بمستوى إغلاقه السابق. وارتفع مؤشر العائد الكلي ليصل إلى 4269 نقطة.

وشهدت جلسة أمس ارتفاعا في قيم التداول إلى 1.558 مليون ريال وبنسبة ارتفاع 235 في المئة عمَّا كانت عليه في الجلسة السابقة، والتي وصلت خلالها إلى 0.465 مليون ريال. وانخفضت القيمة السوقية بنسبة 0.005 في المئة، وبلغت ما يُقارب 18.75 مليار ريال.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين 167 ألف ريال وبنسبة 10.73 في المئة من إجمالي العمليات، فيما سجلت قيمة بيع غير العمانيين 210 ألف ريال وبنسبة 13 في المئة، وانخفض صافي الاستثمار غير العماني 43 ألف ريال عماني وبنسبة 3 في المئة.

وأغلق القطاع المالي عند مستوى 6560 نقطة منخفضا 10 نقاط وبنسبة 0.17 في المئة، فيما أغلق قطاع الصناعة عند مستوى 4347 نقطة منخفضاً 38 نقطة وبنسبة تغير 0.87 في المئة. وأغلق قطاع الخدمات عند مستوى 1947 نقطة مرتفعاً 15 نقطة وبنسبة تغير 0.82 في المئة. وأغلق مؤشر السوق الشرعي عند مستوى 534 نقطة منخفضا نقطتين وبنسبة 0.46 في المئة.

وجرى التداول أمس، على أسهم 43 شركة، ارتفعت منها 8 شركات وانخفضت 11 شركة، فيما استقرت أسعار 24 شركة، وتم التداول في 8,697,512 مليون سهم، بعدد صفقات 577 صفقة. وتصدر سهم النهضة للخدمات قائمة الشركات المرتفعة وأغلق عند 0.272 ريال وبنسبة صعود 6 في المئة، فيما حل سهم أعلاف ظفار في مقدمة الشركات المنخفضة وأغلق عند 0.183 ريال وبنسبة تغير 6 في المئة. واعتلى سهم النهضة للخدمات صدارة الأسهم المتداولة من حيث القيمة بتداولات بقيمة 367,891 ريال وبنسبة 23 في المئة. وتصدر السهم نفسه أكثر الأسهم المتداولة من حيث العدد بتداولات بلغت 1,352,376 سهم وبنسبة 15 في المئة.