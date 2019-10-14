منح "المتحدة للأرواق المالية" جائزة الشارقة للتميز

الرؤية - خاص
قام مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز، بمنح الشركة المتحدة للأرواق المالية، جائزة الشارقة للتوطين الخليجية (الدورة الأولى)، وذلك لاستكمالها كافة متطلبات الجائزة، وتميزها في تطبيق جميع معايير الجائزة.
الإثنين 14 أكتوبر 2019 06:52 م بتوقيت مسقط
الرؤية - خاص
قام مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز، بمنح الشركة المتحدة للأرواق المالية، جائزة الشارقة للتوطين الخليجية (الدورة الأولى)، وذلك لاستكمالها كافة متطلبات الجائزة، وتميزها في تطبيق جميع معايير الجائزة.
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04 فبراير 2017