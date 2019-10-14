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منح "المتحدة للأرواق المالية" جائزة الشارقة للتميز

الإثنين 14 أكتوبر 2019 06:52 م بتوقيت مسقط

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الرؤية - خاص

قام مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز، بمنح الشركة المتحدة للأرواق المالية، جائزة الشارقة للتوطين الخليجية (الدورة الأولى)، وذلك لاستكمالها كافة متطلبات الجائزة، وتميزها في تطبيق جميع معايير الجائزة.

 

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