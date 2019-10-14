عشاق المغامرة والتحدي في انتظار عودة سباق "سبارتن" إلى مشروع جبل سيفة

مسقط – الرؤية

ينتظر عشاق التحدي والقوة بشغف نسخة هذا العام من سباق سبارتن تريفيكتا المقرر إقامته في مشروع جبل سيفة، الوجهة السياحية الرائدة في مسقط. وخلال يومي 15 و16 نوفمبر المقبل، يعود سباق العوائق الأبرز عالمياً والفعالية السياحية الرياضية الأكبر من نوعها بالسلطنة إلى مشروع جبل سيفة للعام الرابع على التوالي. وتُعد نسخة هذا العام الثانية من نوع تريفيكتا بالسلطنة وستشهد أنشطة إضافية بما في ذلك أول تحدي "هوريكين هيت" من نوعه ويستمر لمدة 4 ساعات وتتنافس خلاله الفرق داخل وخارج حلبة سباق سبارتن.

وقالت سعادة ميثاء المحروقية، وكيلة وزارة السياحة: يسعدنا استضافة سباق سبارتن مجدداً في عُمان، فقد حققت هذه الفعالية الرياضية نجاحاً كبيراً وكان عدد المشاركين من داخل السلطنة وخارجها يرتفع كل مرة، ونجحت الفعالية في إبراز جهودنا الدؤوبة لتطوير قطاع السياحة الرياضية في عُمان. كما يظهر السباق السنوي ثمار التعاون بين قطاعي الرياضة والسياحة بما يعود بالنفع على السلطنة ويؤكد قدرتها على استضافة أبرز الفعاليات الرياضية العالمية.

وقال أحمد دبوس، الرئيس التنفيذي لشركة موريا: نفتخر بكون جبل سيفة الوجهة المثالية لاستضافة أبرز الفعاليات الرياضية السياحية التي تشهد مشاركة أكبر عدد من المتسابقين بالسلطنة، وهو أمر يعكس اهتمامنا بالمبادرات التي من شأنها الترويج لعُمان كواحة سياحية رائدة عالمياً. ونحرص في كل عام أن نجعل من سباق سبارتن في جبل سيفة تجربة الأولى من نوعها بالمنطقة، ولذا فاجأنا المتسابقين هذا العام بتحدي هوريكين هيت. كما نفتخر بالنجاح الذي يحققه مشروع جبل سيفة والذي أصبح مركز لأبرز الفعاليات الترفيهية والرياضية التي تقام بالسلطنة، وأن نثري تجربة الزوار بأجمل الإطلالات التي تبرز جمال بحر عُمان وروعة جبالها وبتشكيلة من المرافق عالمية المستوى.

ومع زيادة شعبية الفعالية عاماً تلو الآخر، من المتوقع أن يختبر المشاركون من جميع أنحاء العالم قوتهم ولياقتهم البدنية في إحدى أبرز الوجهات السياحية الترفيهية المتكاملة بالسلطنة. ويتألف سباق سبارتن تريفيكتا من ثلاث سباقات مختلفة ألا وهي "سبرينت" لمسافة أطول من 5 كيلومترات، و"سوبر" لمسافة 13 كيلومتر، و"بيست" لمسافة أطول من 20 كيلومتر مما سيتيح أمام المتسابقين الفرصة لإكمال جميع السباقات والانضمام لقبيلة محاربي سبارتن تريفيكتا العالمية.

وتشمل المنافسات تحدي "هوريكين هيت" بمسار جري مرح للفرق ويتم تصميمه بشكل فريد حسب الوجهة التي تستضيف المسابقة. كما ستقام نسخة الأطفال من السباق بحيث يستمتع السبارتن صغار السن بين الرابعة والرابعة عشر من العمر بسباقات بمسافات مختلفة تتضمن 800 مترٍ لـ 4 -7 أعوام، و1.2 كيلومتراً لـ 8-11 عام، و3 كيلومتراً لـ 12-14 عاماً.

ويقع مشروع جبل سيفة على بعد 40 دقيقة من مسقط ويعد الملاذ المثالي بعيداً عن صخب المدينة حيث يقع في أحضان جبال الحجر بإطلالات خلابة على مياه بحر عُمان اللازوردية. ومنذ تدشينه في 2008، بات المشروع يُشكل إحدى الوجهات الرائدة في العاصمة بفضل مرافقه وبنيته الأساسية عالمية المستوى وقربه من أبرز المعالم الطبيعية الرائعة بالسلطنة. ويوفر المشروع تشكيلة متنوعة من الخيارات العقارية بنظام التملك الحر، وملعب جولف مميّز بتسعة حفر بتوقيع شركة "هارادين جولف"، فضلاً عن فندق سيفاوي بوتيك و"ذي بانك بيتش كلوب"، وعدد من المطاعم والمحلات التجارية والمرافق الترفيهية المتنوعة.