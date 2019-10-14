اتفاقية تعاون بين "تعليمية شمال الشرقية" وفرع "الغرفة"

إبراء - الرؤية

وقَّع فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الشرقية اتفاقية تعاون مع المديرية العامة للتربية والتعليم بالمحافظة؛ بهدف تحقيق التكامل وتطبيق أفضل الممارسات الهادفة لتنمية قطاع ريادة الأعمال في محافظة شمال الشرقية، ورفع المستوى المعرفي والتقني لدى طلاب مدارس المحافظة فيما يتعلق بالابتكار والعمل الريادي، والسعي لإيجاد شراكة حقيقية بين مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية، وتحفيز الطلاب على تأسيس شركات طلابية ومشاريع خاصة.

ووقَّع الاتفاقية من جانب فرع الغرفة بالمحافظة علي بن سالم الحجري رئيس مجلس إدارة الفرع، ومن جانب المديرية العامة للتربية والتعليم بالمحافظة علياء بنت سعيد الحبسية المديرة العامة للمديرية العامة للتربية والتعليم بالمحافظة، بحضور محمود بن سعيد الأغبري المدير العام المساعد لشؤون البرامج التعليمية والتقويم التربوي والمدارس الخاصة.

ويهدف الطرفان -من خلال الاتفاقية- إلى إطلاق منصة متكاملة تضمُّ مجموعة من الأنشطة والبرامج الهادفة لبث التوعية بمفهوم ريادة الأعمال، وتسليط الضوء على أهميتها ودعم الشركات الطلابية الناشئة، وإقامة مسابقات لأفضلها نموًّا وتطورًا في السوق المحلي والإقليمي.

وأوضح علي بن سالم الحجري رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة شمال الشرقية، أنَّ الاتفاقية تشمل التوجيه والإشراف المباشر من قبل رواد الأعمال المسجلين بفرع الغرفة بالمحافظة للطلاب المبتكرين، إضافة إلى زيارات ميدانية يقوم بها رواد الأعمال للمشاريع النموذجية في مدارس المحافظة، والسعي لرفدها بالخبرات والتجارب الناجحة.

وقالت علياء بنت سعيد الحبسية المديرة العامة للمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الشرقية، إنَّ من شأن الاتفاقية المساهمة في إعداد جيل من رواد الأعمال، وترجمة المعارف والمهارات التي يتلقاها الطلاب إلى واقع عملي، كما أنَّ لها مُساهمات فاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ حيث إنَّ بعض مدارس المحافظة متأهلة للتنافس على جائزة السلطان قابوس للتنمية المستدامة "المحور الاقتصادي".