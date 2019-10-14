"حيا للمياه" تستعرض فرصها الاستثمارية في ملتقى "ابدأ مشروعك"

مسقط - الرؤية

شاركتْ "حيا للمياه" في ملتقى "ابدأ مشروعك"، الذي أقيمت فعالياته في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، بتنظيم من الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة).

وقال المهندس حسين بن حسن عبدالحسين الرئيس التنفيذي لحيا للمياه: تأتي مشاركة حيا للمياه إيماناً منها بأهمية دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ نظراً للدور المهم الذي تلعبه في دعم الاقتصاد الوطني، وهدفت المشاركة في الملتقى إلى تعزيز الشراكة مع هذه المؤسسات وفتح قنوات استثمارية تخدم الطرفين. وخلال الملتقى، قام الفريق المختص من حيا للمياه بإطلاع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الفرص الممكن استثمارها في مجال الصرف الصحي.

وأضاف الرئيس التنفيذي أنَّ حيا للمياه تعمل جنباً إلى جنب مع المؤسسات الحكومية والخاصة المشرفة على هذه المؤسسات؛ تنفيذاً لتوجُّه الحكومة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتقوم الشركة بتخصيص عدد من المناقصات لهذه الفئة، كما تعقد ورشا تدريبية متخصصة لأصحاب المؤسسات المسجلة بنظام المشتريات بالشركة.

وأضاف الرئيس التنفيذي أنَّ حيا للمياه خصَّصت خلال السنوات الأخيرة جُملة من المناقصات والمشاريع، وتم إسنادها لأصحاب هذه الفئة من المؤسسات. وخلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر المنصرم، تمَّ منح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما يزيد على 26% من إجمالي قيمة الشراء في المناقصات المغلقة، كما تمَّ تخصيص 350 ألف ريالٍ عماني للأعمال التي ستمنح للشركات في المناقصات المفتوحة، وتمَّ كذلك تخصيص نسبة 10% من الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل المقاولين الرئيسيين في جميع المشاريع.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أنَّ برامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدأ تنفيذه منذ العام 2013م، وأن حيا للمياه حاصلة على عدة جوائز بسبب برامجها الطموحة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه، قال أنيس بن خميس الشهيمي رئيس قسم إدارة الموردين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الشركة: تحرص حيا للمياه على عقد ورش تدريبية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في نظام المشتريات؛ بهدف صقل مهارات أصحاب هذه المؤسسات وتدريبهم على أساسيات الأعمال التجارية وكيفية رفع مستوى الأداء العام وتحقيق الأرباح المرجوة. وتتعدَّد البرامج التدريبية التي تقدمها حيا للمياه بين إدارة الأعمال والإدارة المالية، كما تعقد الشركة كذلك ورشا فنية لتهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للدخول في المناقصات المتعلقة بقطاع الصرف الصحي.