"شل انطلاقة" تنشر ثقافة ريادة الأعمال عبر "الأفكار النيرة" في مسقط وصور

مسقط - الرؤية

نظَّمت "شل انطلاقة" -عبر برنامجها التدريبي "انطلق وألهم"- حلقتي عمل "الأفكار النيرة" في كلٍّ من جامعة السلطان قابوس بمسقط وفندق جراند صور بولاية صور؛ بهدف رفع مستوى الوعي بأهمية التفكير الإبداعي في المشاريع التجارية.

وشارك في الحلقتين عددٌ من خبراء المجال لتوجيه المشاركين وتشجيعهم على إيجاد أفكار مبتكرة، إضافة إلى تدريبهم حول كيفية عرضها وتقييم جدواها، وإمكانية تطبيقها في السوق. وقد تمحورت الحلقة التفاعلية في صور -والتي جاءت بالتعاون مع الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال- حول تزويد النساء بالمهارات والأدوات اللازمة لتطوير أعمالهن المنزلية ونشرها في الأسواق. ومكنت حلقة جامعة السلطان قابوس طلاب وطالبات الجامعات والكليات بالسلطنة من التعرف على الفرص المتاحة أمامهم لبدء مشاريعهم بالمستقبل، والإسهام بدورٍ فعال في مسيرة نمو وتطور السلطنة.

وقالتْ نجوى بنت منصور الكندية مديرة برنامج شل انطلاقة: نهدف من خلال حلقة عمل "الأفكار النيرة" إلى تزويد المواهب العُمانية الطموحة في بداية رحلتها نحو عالم ريادة الأعمال بجميع الأدوات اللازمة لنجاح ونمو مشاريعهم. وقد حرصنا هذه المرة على رفد النساء بمجموعة من المهارات اللازمة لتحويل أفكارهن إلى واقع ملموس، وتمكينهن كصاحبات أعمال للانطلاق بثقة في السوق.

وقال سلطان العبري خريج من جامعة السلطان قابوس: سعدت بالمشاركة في حلقة عمل "الأفكار النيرة"، والتي مكنتني من زيادة معلوماتي وخبراتي عن ريادة الأعمال، وزودتني بالمهارات المطلوبة والأساليب الحديثة لإدارة مشروعي الخاص ومواجهة التحديات المحتملة. كما أتاحت لي الحلقة فرصة مميزة لتبادل المعارف والأفكار حول أفضل الممارسات مع خبراء المجال.

ومنذ انطلاق البرنامج المُبتكر "انطلق وألهم"، نجحت شل انطلاقة في تدريب أكثر من 10,000 من رواد الأعمال العُمانيين. ويُشكل البرنامج مبادرة متكاملة وشاملة تهدف لدعمهم خلال رحلتهم في عالم ريادة الأعمال على مراحل مختلفة، بدءًا من تطوير فكرة المشروع والتدريب والتوجيه والإشراف وحتى الدعم التشخيصي لمواجهة التحديات.