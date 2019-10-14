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إنجاز خطة إعادة تأهيل أصول "مسقط لتوزيع الكهرباء" قريبا

الإثنين 14 أكتوبر 2019 04:25 م بتوقيت مسقط

إنجاز خطة إعادة تأهيل أصول "مسقط لتوزيع الكهرباء" قريبا

مسقط - الرؤية

تقتربُ شركة مسقط لتوزيع الكهرباء من إنجاز خطتها لإعادة تأهيل وتأمين بعض أصولها الكهربائية المنتشرة في محافظة مسقط، قبل الفترة الزمنية المحددة بما يقارب العامين؛ لضمان جودة عمل هذه الأصول والتزامها بأعلى معايير الأمن والسلامة.

وتتضمَّن الخطة إنفاق نحو 6 ملايين ريال عماني لإعادة تأهيل وتأمين بعض أصول الشبكة الكهربائية على مستوى الجهد المتوسط والمنخفض في محافظة مسقط للفترة من العام المنصرم وحتى عام 2021؛ حيث جاء وضع وتنفيذ الخطة بعد إجراء مسح وحصر شامل لأصول الشبكة الكهربائية وتقييم حالتها، والمخاطر المرتبطة بها، وإعادة تأهيلها إن لزم الأمر، وتجنب خطورتها على العمال والعامة.

وتقيِّم مسقط لتوزيع الكهرباء أصول شبكتها دوريا لضمان توافر اشتراطات الصحة والسلامة المعمول بها، وتجنب المخاطر المرتبطة بها.

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