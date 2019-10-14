وفد "مصفاة الدقم" يشارك في أعمال مؤتمر ومعرض الكويت للنفط والغاز 2019

مسقط - الرؤية

يُشارك وفدٌ رفيع من مصفاة الدقم في معرض ومؤتمر الكويت للنفط والغاز 2019، الذي ينعقدُ حاليًا في دولة الكويت الشقيقة؛ في إطار الشراكة الإستراتيجية بين السلطنة ودولة الكويت في قطاع النفط والغاز، والتي تتمثل في مشروع مصفاة الدقم الواعد.

وتهدفُ المشاركة إلى تعزيز العلاقات بين خبراء القطاع النفطي في البلدين الشقيقين، وتبادل الخبرات فيما بينهم في المجالات المتعلقة بهذا القطاع. كما تهدف إلى إتاحة الفرصة للمشاركين لمواكبة آخر المستجدات في هذا القطاع الحيوي المهم.

وتم افتتاح المؤتمر المصاحب للمعرض، أمس الأول، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس وزراء دولة الكويت، في قاعة جابر العلي بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.

وقال الدكتور سالم بن سيف الهذيلي الرئيس التنفيذي للمشروع: سعداء بمشاركتنا في هذا الحدث الذي يعد إحدى أكبر فعاليات النفط والغاز في المنطقة، ونتطلع لمعرفة آخر مستجدات القطاع النفطي من خلال المؤتمر المصاحب لهذا الحدث. وتعدُّ هذه المشاركات من الأمور المهمة التي تُسهم في تعزيز العلاقات بين خبراء القطاع النفطي في المنطقة والعالم، وتبادل وجهات النظر والخبرات فيما يتعلق بهذا القطاع، إضافة إلى استشراف مستقبل هذا القطاع الحيوي المهم.

وأضاف الهذيلي: يوفر معرض ومؤتمر الكويت للنفط والغاز 2019 فرصة للقاء قادة القطاع النفطي في المنطقة والعالم وبناء علاقات طويلة الأمد معهم، كما يوفر فرصا لعقد شراكات وصفقات اعمال للشركات العاملة في المنطقة. كما يوفر منصة للخبراء للحديث عن إنجازاتهم في هذا القطاع والتحديات التي واجهتهم والحلول التي تم ابتكارها لتجاوز هذه التحديات.

ويشارك في معرض هذا العام -على مدار 3 أيام- أكثر من 180 شركة من أكثر من 30 دولة حول العالم، ويتوقع زيارة أكثر من 6000 شخص لهذا الحدث، وسيجري عرض أكثر من 200 ورقة عمل في المؤتمر المصاحب للمعرض.

وقد تأسَّست هذه الفعالية في العام 2013، وتتضمَّن هذا العام معرضا دوليا لمعدات وخدمات قطاعي النفط والغاز، ومؤتمرا حول عدد من المواضيع التقنية المتعلقة بهذا القطاع. كما يشمل المعرض عددا من المجالات المتعلقة بقطاعات النفط والغاز؛ ومنها: الجيولوجيا البترولية والتنقيب والاستكشاف والإنتاج والمصافي والبتروكيماويات والخدمات المتعلقة بهذه المجالات.

ويسلِّط المؤتمر المصاحب للمعرض -والذي يستمر 4 أيام- الضوءَ على المواضيع الهندسية المتعلقة بتحديات قطاع النفط والغاز، ويُشكل المعرض والمؤتمر أكبر فعالية في قطاعي النفط والغاز في الكويت.

ومصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية هو مشروع مشترك بين شركة النفط العمانية وشركة بترول الكويت العالمية، ويقع في ولاية الدقم بمحافظة الوسطى. ويحظى المشروع بموقع إستراتيجي على طريق التجارة العالمية على بحر العرب والمحيط الهندي. وبموقعه على خطوط التجارة العالمية سيسهم مشروع المصفاة في الربط بين الأسواق العالمية في الشرق والغرب؛ من خلال توفير وصول أسرع لمنتجات الطاقة للأسواق العالمية؛ الأمر الذي يؤدي لزيادة الجدوى الاقتصادية لها.