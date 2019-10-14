مسقط - الرؤية

أطلقتْ الهيئة العامة لحماية المستهلك -وبالتعاون مع شركة ظفار للسيارات- حملة لاستدعاء 9 مركبات ألفا روميو جوليا (GIULIA) طرازات 2016، اعتماداً على أرقام الشاصي (ZAREAEGN8H7538536)، و(ZAREAEGN9H740022)، و(ZAREAEGN8H7540027)، و(ZAREAEGNXH7540031)، و(ZAREAEGN4H7540591)، و(ZAREAEGN3H7540615)، و(ZAREAEGN2H7540623)، و(ZAREAEGN0H7541172) و(ZAREAEGN9J7564231).

ويأتي الاستدعاء بسبب وجود عيب في أنبوب زيت الفرامل يؤدي لتسرب كميات خفيفة منه؛ الأمر الذي يؤثر على أداء المركبة. وعليه، ستقوم المؤسسة باستبدال الأنبوب الموصل لزيت المكابح والحلقة المعدنية.

وتؤكد هذه الاستدعاءات الجهود التي تقوم بها الهيئة في مجال السلامة المرورية بالتعاون مع الوكالات العاملة في المجال، وتماشياً مع حرصها على إجراءات المراجعات المستمرة لجميع المنتجات المطروحة في أسواق السلطنة؛ بهدف توفير الحماية اللازمة للمستهلكين في كافة المجالات.