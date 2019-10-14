مغربية تلقي أطفالها الثلاثة من الطابق الثالث

الدار البيضا - الوكالات

ألقت سيدة مغربية أطفالها الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 7 أشهر و4 سنوات،من نافذة الطابق الثالث بمنزلها، في حي أناسي بالدار البيضاء.

وأكد الجيران أن الأم تعاني من اضطرابات نفسية، غير أن الأسباب الحقيقة وراء فعلتها لا تزال مجهولة.

وتم نقل الأطفال الثلاثة إلى مستشفى ابن رشد للأطفال من أجل تلقي العلاجات الضرورية.

وأصيب الطفل الأصغر إصابة خطيرة، فيما تعرض الثاني لإصابة في القدم، والثالث في حالة مستقرة.

وفتحت السلطات الأمنية تحقيقاً من أجل معرفة أسباب وملابسات الواقعة، بعد اعتقال الأم التي أقدمت على هذا الفعل الإجرامي.