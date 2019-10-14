انطلاق دورة الإعلام الشامل ضمن فعاليات "ملتقى الصحافة العماني البريطاني" بلندن

لندن - الرؤية

بدأت اليوم في العاصمة البريطانية لندن دورة الإعلام الشامل التي تنظمها جمعية الصحفيين العمانية وتنفذها مؤسسة طومسون على مدى خمسة أيّام، ويشارك خلالها ١٦ صحفيًّا من مختلف الجهات الإعلامية الحكومية والخاصة بالسلطنة .

وتعد هذه الدورة الثالثة التي تنظمها الجمعية بمؤسسة طومسون لعام ٢٠١٨ و ٢٠١٩ واستفاد منها حتى الآن ٤٩ عضوا من أعضاء الجمعية.

وقال سعيد بن ناصر النهدي رئيس لجنة التدريب بالجمعية إن تنظيم هذه الدورة يأتي ضمن الخطط والبرامج التي تنظمها الجمعية لتحقيق أهدافها وبرامجها المختلفة خلال فترة إدارتها الحالية ، وحرصا منها على وضع البرامج التدريبية المتخصصة التي تتناسب واحتياجات الإعلاميين العمانيين ومتطلباتهم ومستجدات العصر في مجال الإعلام ؛بهدف تعزيز ثقافة العضو الإعلامية المتوازنة وتنمية مهاراته ومواهبه .

كما تسعى إلى تعريف المشاركين بفنون العمل الصحفي وإكسابهم مهارات كتابة وصياغة الخبر بمختلف أنواعه والتقرير والتحقيق الصحفي والمقابلة والصورة الإخبارية، مشيرا إلى أنها ستعرف العضو على الجديد فيما يتعلق بالصحافة الإلكترونية والتصوير الفوتوغرافي.

ويتضمن البرنامج التدريبي للدورة عدة زيارات لوسائل إعلامية مرئية ومقروءة في المملكة المتحدة سيتعرف خلالها الصحفيون والإعلاميون على آليات العمل فيها مما سيثري محاور التدريب في الدورة ويجعلها موضع التطبيق.

وأوضح النهدي أن انعقاد هذه الدورة يأتي كذلك تزامنا مع فعاليات ملتقى الصحافة العُماني البريطاني الذي تبدأ فعالياته غدا " الثلاثاء" في جامعة أكسفورد البريطانية.

يذكر أن جمعية الصحفيين العمانية كانت قد ابتعثت خلال دورتها الحالية ٢٠١٨ / ٢٠١٩ عددا من منتسبيها إلى جمهورية موريتانيا والمملكة الأردنية الهاشمية كما ابتعثت عددا من المصورين لمركز الجزيرة للإعلام وعددًا من منتسبيها إلى المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التونسية والمملكة المتحدة وجمهورية مصر ودولة قطر.

كما أقامت دورة داخلية في الصحافة الاستقصائية بمقر الجمعية بمرتفعات المطار ودورة في التصميم الأنجرفيكس ودورات في التغطية الإعلامية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى في كل من محافظات مسقط وظفار ومسندم والبريمي .