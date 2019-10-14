الإثنين, 14 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
34 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

انطلاق دورة الإعلام الشامل ضمن فعاليات "ملتقى الصحافة العماني البريطاني" بلندن

الإثنين 14 أكتوبر 2019 02:30 م بتوقيت مسقط

0c88f56f-04c5-4215-a4c8-bdd9ac6f5de5
81d44954-ef8a-4028-827b-bb3c00dbe45c

لندن - الرؤية

بدأت اليوم في العاصمة البريطانية لندن دورة الإعلام الشامل التي تنظمها جمعية الصحفيين العمانية وتنفذها مؤسسة طومسون على مدى خمسة أيّام، ويشارك خلالها ١٦ صحفيًّا من مختلف الجهات الإعلامية الحكومية والخاصة بالسلطنة .

 وتعد هذه الدورة الثالثة التي تنظمها الجمعية بمؤسسة طومسون لعام ٢٠١٨ و ٢٠١٩ واستفاد منها حتى الآن ٤٩ عضوا من أعضاء الجمعية.

وقال سعيد بن ناصر النهدي رئيس لجنة التدريب بالجمعية إن  تنظيم هذه الدورة يأتي ضمن الخطط والبرامج التي تنظمها  الجمعية لتحقيق أهدافها وبرامجها المختلفة خلال فترة إدارتها الحالية ، وحرصا منها على وضع البرامج التدريبية المتخصصة التي تتناسب واحتياجات الإعلاميين العمانيين ومتطلباتهم ومستجدات العصر في مجال الإعلام ؛بهدف تعزيز ثقافة العضو الإعلامية المتوازنة وتنمية مهاراته ومواهبه .

 كما تسعى إلى تعريف المشاركين بفنون العمل الصحفي وإكسابهم مهارات كتابة وصياغة الخبر بمختلف أنواعه والتقرير والتحقيق الصحفي والمقابلة والصورة الإخبارية، مشيرا إلى أنها ستعرف العضو على الجديد فيما يتعلق بالصحافة الإلكترونية والتصوير الفوتوغرافي.

 ويتضمن البرنامج التدريبي للدورة عدة زيارات لوسائل إعلامية مرئية ومقروءة في المملكة المتحدة سيتعرف خلالها الصحفيون والإعلاميون على آليات العمل فيها مما سيثري محاور التدريب في الدورة ويجعلها موضع التطبيق.

وأوضح النهدي  أن انعقاد هذه الدورة يأتي كذلك تزامنا مع فعاليات ملتقى الصحافة العُماني البريطاني الذي تبدأ فعالياته غدا " الثلاثاء" في جامعة أكسفورد البريطانية.

 يذكر أن جمعية الصحفيين العمانية كانت قد ابتعثت خلال دورتها الحالية ٢٠١٨ / ٢٠١٩ عددا من منتسبيها إلى جمهورية موريتانيا والمملكة الأردنية الهاشمية كما ابتعثت عددا من المصورين لمركز الجزيرة للإعلام وعددًا من منتسبيها إلى المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التونسية والمملكة المتحدة وجمهورية مصر ودولة قطر.

كما أقامت دورة داخلية في الصحافة الاستقصائية بمقر الجمعية بمرتفعات المطار ودورة في التصميم الأنجرفيكس ودورات في التغطية الإعلامية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى في كل من محافظات مسقط وظفار ومسندم والبريمي .

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

24 سبتمبر 2018

بدء دورة الإعلام الشامل بلندن

المزيد

02 مارس 2019

اختتام دورة الإعلام الشامل الثانية بلندن

المزيد

05 أكتوبر 2019

"جمعية الصحفيين" تنظم ملتقى الصحافة العماني البريطاني .. وندوة دولية في أكسفورد

المزيد

17 نوفمبر 2018

غدًا.. انطلاق ملتقى الصحافة العماني الأوروبي بمقر اليونسكو في باريس

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

وزير الخدمة المدنية يفتتح برنامج «المرتكزات والمبادئ الموجهة لسياسة الدولة»

المحليات - أخبار

202 ألف و423 عمانيا مسجلون بصناديق تقاعد القطاع العام

الاقتصاد - محلي

إنتاج السلطنة من النفط والمكثفات يزيد على 29.182 مليون برميل في سبتمبر

الاقتصاد - محلي

بدء سريان تعديلات "لائحة السياحة" اليوم.. وفرض 4% رسوما على المنشآت السياحية

الاقتصاد - محلي

تداول عقاري بأكثر من 173 مليون ريال عماني في سبتمبر.. وشمال الباطنة الأبرز

الاقتصاد - محلي

توقعات بأمطار رعدية وتساقط حبات البرد على بعض المناطق بالسلطنة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"الأرصاد": سحب ركامية وهطول أمطار على بعض المناطق

المحليات - أخبار

مثول زوجة حاكم دبي أمام المحكمة العليا بلندن

دولي - أخبار

مرسوم سلطاني بمنح الجنسية العمانية لـ 19 شخصا

عمان - مراسيم سلطانية

ضبط عدد من منتهكي الحياة البرية بمحمية السرين الطبيعية

المحليات - أخبار

قطر و"القيمة المضافة" وراء خسائر أكبر شركة ألبان في الخليج

دولي - اقتصاد

وزير الديوان يصدر مدونة "السلوك الوظيفي".. وإقرار الذمة المالية إلزامي "متى طُلب منه"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة