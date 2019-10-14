الإثنين, 14 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
33 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

سعر نفط عمان يتخطى 60 دولارا

الإثنين 14 أكتوبر 2019 01:16 م بتوقيت مسقط

سعر نفط عمان يتخطى 60 دولارا

 

مسقط - العمانية

بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر ديسمبر القادم، اليوم الاثنين 60.90 دولار أمريكي.

وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عُمان شهد انخفاضًا بلغ 51 سنتًا مقارنة بسعر الجمعة الماضي، الذي بلغ 61.41 دولار أمريكي.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

24 أبريل 2018

نفط عمان يتخطى 71 دولارا.. و"برنت" لأعلى مستوى منذ 2014

المزيد

27 يناير 2016

النفط يتخطى 31 دولارا لآمال باتفاق للحد من تخمة المعروض

المزيد

31 يوليو 2017

النفط العماني يتخطى الـ50 دولارا.. ومتوسط عقود سبتمبر يرتفع

المزيد

05 ديسمبر 2016

النفط يتخطى 55 دولارا لأول مرة في 16 شهرا بعد "اتفاق أوبك"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

نتائج أولية تظهر فوز قيس سعيد برئاسة تونس

دولي - أخبار

وزير الخدمة المدنية يفتتح برنامج «المرتكزات والمبادئ الموجهة لسياسة الدولة»

المحليات - أخبار

202 ألف و423 عمانيا مسجلون بصناديق تقاعد القطاع العام

الاقتصاد - محلي

إنتاج السلطنة من النفط والمكثفات يزيد على 29.182 مليون برميل في سبتمبر

الاقتصاد - محلي

بدء سريان تعديلات "لائحة السياحة" اليوم.. وفرض 4% رسوما على المنشآت السياحية

الاقتصاد - محلي

تداول عقاري بأكثر من 173 مليون ريال عماني في سبتمبر.. وشمال الباطنة الأبرز

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"الأرصاد": سحب ركامية وهطول أمطار على بعض المناطق

المحليات - أخبار

مثول زوجة حاكم دبي أمام المحكمة العليا بلندن

دولي - أخبار

مرسوم سلطاني بمنح الجنسية العمانية لـ 19 شخصا

عمان - مراسيم سلطانية

ضبط عدد من منتهكي الحياة البرية بمحمية السرين الطبيعية

المحليات - أخبار

قطر و"القيمة المضافة" وراء خسائر أكبر شركة ألبان في الخليج

دولي - اقتصاد

وزير الديوان يصدر مدونة "السلوك الوظيفي".. وإقرار الذمة المالية إلزامي "متى طُلب منه"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة