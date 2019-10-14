سعر نفط عمان يتخطى 60 دولارا

مسقط - العمانية
بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر ديسمبر القادم، اليوم الاثنين 60.90 دولار أمريكي.
وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عُمان شهد انخفاضًا بلغ 51 سنتًا مقارنة بسعر الجمعة الماضي، الذي بلغ 61.41 دولار أمريكي.
الإثنين 14 أكتوبر 2019 01:16 م بتوقيت مسقط
مسقط - العمانية
بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر ديسمبر القادم، اليوم الاثنين 60.90 دولار أمريكي.
وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عُمان شهد انخفاضًا بلغ 51 سنتًا مقارنة بسعر الجمعة الماضي، الذي بلغ 61.41 دولار أمريكي.
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05 ديسمبر 2016