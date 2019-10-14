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بالفيديو.. اشتعال كرفانات تحتوي على مواد بترولية بعبري

الإثنين 14 أكتوبر 2019 12:29 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. اشتعال كرفانات تحتوي على مواد بترولية بعبري

 

عبري - الرؤية

تواصل الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف عمليات إطفاء الحريق، الذي شب بكرفانات تحتوي على مواد بترولية سائلة في منطقة فهود بولاية عبري.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن الجهود لازالت مستمرة لإطفاء الحريق.

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