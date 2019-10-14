الإثنين, 14 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
28 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

بن علوي يتسلم أوراق اعتماد السفير النمساوي

الإثنين 14 أكتوبر 2019 08:44 ص بتوقيت مسقط

بن علوي يتسلم أوراق اعتماد السفير النمساوي

مسقط - العمانية

تسلَّم مَعَالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد سعادة كرستيان برونماير سفيرا مقيما ومفوضا لجمهورية النمسا لدى السلطنة.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه له بديوان عام الوزارة، أمس. ورحَّب معاليه بسعادة السفير وتمنى له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد وللعلاقات الثنائية بين السلطنة والنمسا، مزيداً من التطور والتعاون البناء في مختلف المجالات بما يعود بالمنفعة على الشعبين الصديقين. كما تمَّ خلال اللقاء التطرق إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.. حضر اللقاء عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

16 سبتمبر 2018

بن علوي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الفلسطيني

المزيد

23 مارس 2015

بن علوي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الصومالي

المزيد

30 يناير 2018

بن علوي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير البحريني

المزيد

09 ديسمبر 2015

بن علوي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الياباني

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

نتائج أولية تظهر فوز قيس سعيد برئاسة تونس

دولي - أخبار

وزير الخدمة المدنية يفتتح برنامج «المرتكزات والمبادئ الموجهة لسياسة الدولة»

المحليات - أخبار

202 ألف و423 عمانيا مسجلون بصناديق تقاعد القطاع العام

الاقتصاد - محلي

إنتاج السلطنة من النفط والمكثفات يزيد على 29.182 مليون برميل في سبتمبر

الاقتصاد - محلي

بدء سريان تعديلات "لائحة السياحة" اليوم.. وفرض 4% رسوما على المنشآت السياحية

الاقتصاد - محلي

تداول عقاري بأكثر من 173 مليون ريال عماني في سبتمبر.. وشمال الباطنة الأبرز

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"الأرصاد": سحب ركامية وهطول أمطار على بعض المناطق

المحليات - أخبار

مثول زوجة حاكم دبي أمام المحكمة العليا بلندن

دولي - أخبار

ضبط عدد من منتهكي الحياة البرية بمحمية السرين الطبيعية

المحليات - أخبار

مرسوم سلطاني بمنح الجنسية العمانية لـ 19 شخصا

عمان - مراسيم سلطانية

قطر و"القيمة المضافة" وراء خسائر أكبر شركة ألبان في الخليج

دولي - اقتصاد

وزير الديوان يصدر مدونة "السلوك الوظيفي".. وإقرار الذمة المالية إلزامي "متى طُلب منه"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة