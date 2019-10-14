بن علوي يتسلم أوراق اعتماد السفير النمساوي

مسقط - العمانية

تسلَّم مَعَالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد سعادة كرستيان برونماير سفيرا مقيما ومفوضا لجمهورية النمسا لدى السلطنة.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه له بديوان عام الوزارة، أمس. ورحَّب معاليه بسعادة السفير وتمنى له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد وللعلاقات الثنائية بين السلطنة والنمسا، مزيداً من التطور والتعاون البناء في مختلف المجالات بما يعود بالمنفعة على الشعبين الصديقين. كما تمَّ خلال اللقاء التطرق إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.. حضر اللقاء عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية.