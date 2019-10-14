رئيس غينيا يتقبل أوراق اعتماد سفير السلطنة غير المقيم

كوناكري - العمانية

تقبَّل فخامة البروفيسور ألفا كونوي رئيس جمهورية غينيا، أوراق اعتماد سعادة السفير عبدالله بن محمد العامري سفيرا فوق العادة مفوضا ومعتمدا للسلطنة غير مقيم لدى جمهورية غينيا.

ونقلَ سَعَادة السفير -خلال مقابلة الرئيس الغيني له في العاصمة كوناكري- تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- إلى فخامة رئيس جمهورية غينيا وتمنيات جلالته له بموفور الصحة والعافية ولشعب غينيا الصديق بدوام التقدم والازدهار، متمنيا للعلاقات الثنائية بين البلدين مزيدا من التطور والنماء.

من جانبه، حمل فخامة الرئيس ألفا كوندي سعادة السفير تحياته وتمنياته الطيبة إلى جلالة السلطان المعظم وللشعب العماني بدوام التطور والرقي في ظل قيادة جلالته الحكيمة. ورحب رئيس غينيا -خلال المقابلة- بسعادة السفير، وتمنَّى له التوفيق في مهامهه وللعلاقات بين البلدين مزيدا من التقدم.. حضر مراسم تسليم أوراق الاعتماد نائبة وزير الشؤون الخارجية والوزير مدير ديوان رئاسة الجمهورية والمشرف العام لشؤون الرئاسة ومدير مراسم الدولة بجمهورية غينيا.