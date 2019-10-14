متخصصون: قانون الطفل العماني يحظر الممارسات الضارة بالأعضاء التناسلية

الحمراء - الرؤية

أُقِيمت، صباح أمس الأحد، تحت رعاية الشيخ الدكتور محمود بن زاهر العبري، ندوة قانونية بعنوان "قراءة في قانون الطفل العماني" الصادر بالمرسوم السطاني رقم 30/2014؛ وذلك بمشاركة وزارة التنمية الاجتماعية وجمعية المحامين العمانية.

وأكَّد المشاركون في الندوة أنَّ القانون يحظر الممارسات الضارة بالطفل أو بأعضائه التناسلية، ويلزم الأطباء والمعلمين بضرورة الإبلاغ عن الإساءة للطفل، ويجرم الكتمان.

وقدمت الندوة أربع أوراق عمل؛ الأولى قدمها سلطان بن حمد العبري من لجنة حماية الطفل؛ تحدث فيها حول قانون الطفل، ولائحته التنظيمية، وأهم مرتكزاتها التى أوجبها القانون لحماية الأطفال، والعقوبات التي تطال في حالات الإساءة أو العنف المقصود.

وتحدَّثتْ الورقة الثانية -والمقدمة من سيف السليمي بدائرة التنمية الاجتماعية بسمائل- عن قانون مساءلة الأحداث الصادر عام 2008 وأهم إجراءاته، وطرق مساءلة الحدث والدور المعول على المجتمع لحماية أطفالهم من براثن الجريمة. أما الورقة الثالثة، فكانت لنصرة المحروقية من دائرة التنمية الأسرية بنزوى، عن الرعاية الاجتماعية.

حضر الندوة جمعٌ من المعلمين والمعلمات وذوي الاختصاص من مختلف الجهات الحكومية والخاصة. وأقيمت الندوة بمقر القاعة الثقافية بنادي الحمراء الرياضي الثقافي.