الإثنين, 14 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
28 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

"مؤتمر الغدد الصماء" يوصي بأهمية الكشف المبكر وإدارة العلاج

الإثنين 14 أكتوبر 2019 08:38 ص بتوقيت مسقط

"مؤتمر الغدد الصماء" يوصي بأهمية الكشف المبكر وإدارة العلاج

 

مسقط - الرؤية

اختَتَم المؤتمر السابع للجمعية الأمريكية لأطباء الغدد الصماء -فرع الخليج- أعماله، بمشاركة واسعة من العاملين بالمؤسسات الصحية بالسلطنة، ومتحدثين عالميين وإقليميين ومحليين رفيعي المستوى، ونُخبة متميّزة من الكفاءات العالية السمعة عالميًّا وعربيًّا وخليجيًّا. وتشير الإحصائيات النهائية للمؤتمر إلى أنَّ عدد المتخصصين المسجلين في المؤتمر وصل إلى 1587 متخصصا من 26 دولة.

من جانبه، أكد الدكتور علي بن سيف المعمري استشاري أول أمراض الغدد والسكري بمستشفى جامعة السلطان قابوس رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، على أهمية التواصل المستمر بين الطبيب والمريض، وسرعة التشخيص والمبادرة بأخذ العلاجات اللازمة، وقد أشاد المشاركون بالجهود الكبيرة المبذولة في عمليات التنظيم والتخطيط لهذا المؤتمر، والتطور الذي وصلت إليه السلطنة في مختلف المجالات، وكذلك حسن الضيافة والاستقبال.

وأضاف المعمري أن المؤتمر تناول آخر الأبحاث الطبية من المنطقة، وكذلك قامت مجموعة من اللجان بمراجعة وتقييم البحوث الطبية المقدمة من كل دول العالم، كما قدمت شركات الأدوية عددًا من المنشورات والتدريب اللازم بما يتعلق بأدويتها ومنتجاتها الجديدة، وأيضاً تمَّ تكريم بعض الأطباء لجهودهم المميزة في تحسين المعرفة والرعاية الطبية في المنطقة.

وقال الدكتور علي بن سيف المعمري: إنَّ تنظيم المؤتمر جاء ليحقق أهداف السلطنة في نشر الوعي بأهمية الكشف المبكر وإدارة العلاج، وإتاحة فرص التدريب والتثقيف للعاملين في مجال الرعاية الصحية، وليحقق عددا من الأهداف؛ أبرزها: تعزيز المعرفة في مجال السكري، والضغط، والسمنة، والدهنيات والكوليسترول، إضافة إلى أمراض الغدد المختلفة وأكثرها شيوعاً لدينا أمراض الغدة الدرقيّة.

وتابع أنَّ المؤتمر يسعى لإثراء المعرفه وعرض أحدث المستجدات سواء الدوائية أو من حيث الأجهزة المتعلقة بهذه المواضيع، وكذلك تأمين التحصيل الطبي التخصصي لأطباء الغدد في المنطقة وإبقائهم على تواصل مع المستجدات العلمية.

من جانب آخر، عبَّر المشاركون من خارج السلطنة عن إعجابهم بمستوى التنظيم وحسن التعامل والتقدم الحضاري في البلد وجمال مدينة مسقط بكلِّ من فيها من عراقة ومعاصرة، ورغبتهم في زيارة السلطنة مرة أخرى.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

21 فبراير 2016

مؤتمر جراحة الجلوكوما يوصي بالفحص الدوري وبدء العلاج المبكر لمحاصرة مضاعفات المرض

المزيد

31 أغسطس 2015

8 أوراق عمل في مؤتمر الغدد الصماء بصحار

المزيد

19 نوفمبر 2017

مؤتمر حول أمراض الغدد الصماء عند الأطفال بمستشفى عبري

المزيد

01 أكتوبر 2017

التوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

نتائج أولية تظهر فوز قيس سعيد برئاسة تونس

دولي - أخبار

وزير الخدمة المدنية يفتتح برنامج «المرتكزات والمبادئ الموجهة لسياسة الدولة»

المحليات - أخبار

202 ألف و423 عمانيا مسجلون بصناديق تقاعد القطاع العام

الاقتصاد - محلي

إنتاج السلطنة من النفط والمكثفات يزيد على 29.182 مليون برميل في سبتمبر

الاقتصاد - محلي

بدء سريان تعديلات "لائحة السياحة" اليوم.. وفرض 4% رسوما على المنشآت السياحية

الاقتصاد - محلي

تداول عقاري بأكثر من 173 مليون ريال عماني في سبتمبر.. وشمال الباطنة الأبرز

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"الأرصاد": سحب ركامية وهطول أمطار على بعض المناطق

المحليات - أخبار

مثول زوجة حاكم دبي أمام المحكمة العليا بلندن

دولي - أخبار

ضبط عدد من منتهكي الحياة البرية بمحمية السرين الطبيعية

المحليات - أخبار

مرسوم سلطاني بمنح الجنسية العمانية لـ 19 شخصا

عمان - مراسيم سلطانية

قطر و"القيمة المضافة" وراء خسائر أكبر شركة ألبان في الخليج

دولي - اقتصاد

وزير الديوان يصدر مدونة "السلوك الوظيفي".. وإقرار الذمة المالية إلزامي "متى طُلب منه"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة