"الوطني لعلاج أمراض السكري" ينظم معرضا لنشر الوعي حول مسببات العمى

مسقط - الرؤية

تصوير/ خميس السعيـدي

نظَّم المركزُ الوطنيُّ لعلاج أمراض السكري والغدد الصماء، أمس الأحد، معرضًا توعويًّا تثقيفيًّا، بحضور عدد من المسؤولين والكوادر الطبية والفئات المساعدة والعاملين والمراجعين للمركز؛ تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للإبصار للعام الحالي 2019، وتحت شعار "الإبصار أولاً".

من جانبها، قالت آمنة بنت حسن البلوشية فني (أ) بصريات بالمركز الوطني لعلاج أمراض السكري والغدد الصماء: إنَّ المعرض يأتي لنشر الوعي ولتثقيف أبناء المجتمع ومرضى السكري حول أهم مسببات العمى وضعف النظر، وكيفية الوقاية منه بالأخص عن الأخطار المحتملة لإصابة العين باعتلال شبكية السكري، وكيفية الحفاظ على صحة العين لمرضى السكري.

وتضمَّنت الفعالية -التي استمرت يوما واحدا- لوحات تعريفيه حول مسببات العمى، واعتلال شبكية السكري، ونماذج لمراحل تطور اعتلال شبكية السكري، إضافة لعمل منشورات لرفع الوعي الصحي لصحة العين لدى مرضى السكري ، مع تقديم شرح عن الخطوات المتبعة لفحص شبكية مرضى السكري.

وعن الأدوية العلاجية المستخدمة لخدمة مرضى اعتلال شبكية السكري، إضافة لتقديم جُملة من النصائح والإرشادات للمرضى وللمراجعين وللزائرين للمركز بأهمية الحفاظ على صحة العين لإبصار أفضل، ونعمة نظر سليم، كونه مركزًا متخصصًا لعلاج أمراض السكري .

كما تضمَّنتْ الفعالية تقديم خدمة الفحص النظر المجاني في العيادة للمراجعين للمركز.