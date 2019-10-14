أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة تختتم برنامجين لتدريب وتطوير مهارات الضباط

مسقط - الرؤية

اختتمت أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة برنامجيْن تدريبيْن؛ لتأهيل المهارات العملياتية والإدارية للضباط، بإشراف من معهد التدريب التخصصي بالأكاديمية، بمشاركة ضباط من تشكيلات شرطة عمان السلطانية.

ويهدفُ البرنامج للارتقاء بأداء الضباط وتطوير مهاراتهم المهنية، وزيادة معارفهم في العلوم القانونية والشرطية؛ من خلال عدد من المساقات الدراسية والتطبيقات العملياتية. وشمل التدريب على برنامج حول قواعد البحث العلمي للضباط، واستمر لمدة أسبوع بإشراف من معهد التدريب التخصصي بالأكاديمية، بهدف إكساب المشاركين المهارات وطرق البحث العلمي؛ من خلال مناقشة عدة محاور؛ أبرزها: العناصر الأساسية للبحث العلمي وأدواته، والقواعد الشكلية للبحث العلمي.

وخلال الحلقة، تم إرشاد المشاركين لاختيار المواضيع والقضايا المناسبة التي سيتناولونها في بحوثهم لتخرج بنتائج وتوصيات تسهم في الارتقاء بالعمل الشرطي.