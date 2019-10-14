تخريج دورات دبلوم التمريض العسكري والمهن الطبية المساعدة وعدد من الدورات الفنية

مسقط - العمانية

احتفلتْ مدرسة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، أمس الأحد، بتخريج دورات دبلوم التمريض العسكري ودبلوم المهن الطبية المساعدة، وعدد من الدورات الفنية في مختلف المجالات الطبية؛ وذلك تحت رعاية اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني.

بدأ الحفل -الذي أقيم بمسرح الكلية العسكرية التقنية- بتلاوة آيات من الذكر الحكيم. بعد ذلك شاهد راعي المناسبة والحضور عرضًا مرئيًّا تناول نشأة وتطور مدرسة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، وما تحتويه من خدمات وكفاءات مسخرة لخدمة قوات السلطان المسلحة.

وألقى آمر مدرسة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، كلمة؛ أكد فيها حرص المدرسة في إعداد وتأهيل مختلف الكوادر الطبية، ورفد الوحدات العسكرية بالكفاءات، كما حثَّ الخريجين على مواصلة الجد والاجتهاد وترجمة ما تعلموه من مقررات نظرية وعملية في مهام عملهم المختلفة. بعد ذلك، تمَّ عرض فيلم تسجيلي استعرض مختلف المراحل الدراسية النظرية منها والتطبيقية، والتي اجتازها الخريجون أثناء فترة دراستهم في مدرسة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

وفي نهاية الحفل، سلَّم اللواء الرُّكن قائد الجيش السلطاني العماني -راعي المناسبة- في الختام، الشهادات والجوائز التقديرية لأوائل خريجي الدورات.

حضر المناسبة عدد من كبار الضباط والضباط، وضباط الصف والأفراد بقوات السلطان المسلحة، والحرس السلطاني العماني، وشرطة عمان السلطانية، وعدد من المتقاعدين، وعميد الكلية العسكرية التقنية، وعدد من ممثلي مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة، وعدد من المدعوين، وكادر وطلاب مدرسة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.