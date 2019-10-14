مرتكزات راسخة ومبادئ ثابتة

ترتكز سياسات السلطنة على جملة من الثوابت الوطنية لا تحيد عنها، وقد أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- منذ فجر النهضة المباركة، ومن هذا المنطلق بدأت أمس فعاليات برنامج "المرتكزات والمبادئ الموجهة لسياسة الدولة" والذي تنظمه وزارة الخدمة المدنية للسنة السادسة على التوالي بالتعاون مع وزارة الخارجية ممثلة في المعهد الدبلوماسي.

البرنامج يستهدف عددا من كبار موظفي الجهاز الإداري للدولة، من أجل تعزيز معارفهم بالسياسات العمانية في مختلف القضايا والشؤون، والتي تقوم في جوهرها على أسس راسخة ومبادئ واضحة وثابتة، الأمر الذي منح عمان تقدير واحترام العالم أجمع.

وبرنامج المرتكزات والمبادئ الموجهة لسياسة الدولة في نسخته هذا العام يتطرق إلى أبرز مرتكزات السياسية الخارجية، ودور السلطنة في المنظمات الإقليمية والدولية، والثورة الصناعية الرابعة وآثارها، وأهمية المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في رفد اقتصاد السلطنة، ومدى ارتباطها برؤية عمان 2040.

ويبقى القول إنّ "المرتكزات والمبادئ الموجهة لسياسة الدولة" برنامج طموح يسعى لصقل خبرات فئة الإدارة العليا في وحدات الجهاز الإداري للدولة بما يضمن بناء قيادات وكوادر وطنية على قدر عالٍ من المسؤولية والدراية بالسياسات العامة للدولة.