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"هواوي" تواجه مليون هجوم إلكتروني يوميا

الأحد 13 أكتوبر 2019 11:20 م بتوقيت مسقط

"هواوي" تواجه مليون هجوم إلكتروني يوميا

ترجمة- رنا عبدالحكيم

قال مسئول تنفيذي بشركة هواوي التكنولوجية العملاقة إنها تواجه نحو مليون هجوم إلكتروني يوميا من داخل البلاد وخارجها.

وقال نائب الرئيس الأول جون سوفولك إن الهجمات الإلكترونية تهدف على ما يبدو إلى سرقة تقنية الجيل الخامس الحديثة التي طورتها الشركة.

وقال سوفولك، المسؤول عن الأمن الالكتروني، إن شركة هواوي الرائدة في شبكات الجيل الخامس للاتصالات تغلبت على معظم الهجمات الإلكترونية، لكن بعض أجهزة الكمبيوتر القديمة قد تأثرت. وأضاف أن الشركة لم تحدد مصادر الهجمات.

وفي أوائل الشهر الماضي، قالت شركة هواوي في بيان لها إن الإدارة الأمريكية للرئيس دونالد ترامب شنت هجمات إلكترونية "للتسلل إلى شبكات المعلومات الداخلية والأنظمة الداخلية الخاصة بشركة هواوي".

وقال سوفولك إن الهجمات الإلكترونية شملت نوعًا من سرقة المعلومات السرية عن طريق إرسال فيروس كمبيوتر عن طريق البريد الإلكتروني.

وحصلت هواوي على العديد من براءات الاختراع لـ 5G. تعمل في حوالي 170 دولة ومنطقة، وقد وقعت العقود التجارية المتعلقة بتقنية الجيل الخامس مع ما يقرب من 50 شركة طيران في حوالي 30 دولة، وفقا للشركة.

وستتيح تقنية الجيل الخامس نقل كميات كبيرة من البيانات بسرعات عالية للغاية، مما يسمح لأجهزة الاتصالات بالاتصال بجميع المنتجات والخدمات تقريبًا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالشؤون العسكرية، عبر الشبكة اللاسلكية.

وتضغط الولايات المتحدة على حلفائها، مثل اليابان، لاستبعاد شركة هواوي من العقود الحكومية وتعرب عن قلقها من أن منتجاتها قد تسهل أنشطة التجسس من قبل الحكومة الصينية.

ومع ذلك، لم يتم العثور على أي دليل يؤكد أن الحكومة الصينية سرقت معلومات سرية من الخارج من خلال منتجات هواوي.

وقال سوفولك إن هواوي مستعدة للعمل مع دول أجنبية للقضاء على المخاوف الأمنية، مضيفًا أن الشركة لم تتلق أي طلب من الحكومة الصينية بقيادة الحزب الشيوعي لتبادل المعلومات.

وبالإشارة إلى رن، قال سوفولك: "إذا طلبت الحكومة الصينية منه أن يفعل شيئًا كان يعتقد أنه غير مناسب، مثل تسليم البيانات، فإنه سيرفض بشكل صريح القيام بذلك". وقال سوفولك: "إذا تم الضغط عليه للقيام بذلك، فسيغلق الشركة".

لكن خبراء الشؤون الخارجية يقولون إنه من غير المرجح أن تتلاشى المخاوف بشأن التجسس من قبل الشركات الصينية في أي وقت قريب، بالنظر إلى أن الحكومة والمؤسسات تربطهما صلات وثيقة في الصين.

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