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عبد الله الرواحي يتوج بلقب رالي الأردن الوطني

الأحد 13 أكتوبر 2019 08:59 م بتوقيت مسقط

عبد الله الرواحي يتوج بلقب رالي الأردن الوطني

 

مسقط - الرؤية

تُوّج المتسابق عبدالله الرواحي بلقب رالي الأردن الوطني للعام 2019م عقب فوزه بالجولة الخامسة والنهائية للبطولة التي جرت في منطقة البحر الميت بالمملكة الأردنية الشقيقة.

 وأنهى عبدالله الرواحي، المراحل الستة لرالي الأردن الوطني في مناطق راما وباحث والمغطس والتي أعيدت مرتين في زمن بلغ 51 دقيقة و8 ثوان لمسافة إجمالية بلغت 193 كيلوا متر متقدماً على الأردني المخضرم سلامة القماز الذي حلّ ثانياً فيما جاء الأردني الأخر يوسف الأسمر في المركز الثالث.

وبهذا الفوز يكون المتسابق عبدالله الرواحي قد جمع أكبر عدد من النقاط في جولات هذا العام مكّنته من التتويج بقلب بطل رالي الأردن الوطني للعام الحالي ليكون بذلك أول متسابق عماني وخليجي يحرز اللقب في الأراضي الأردنية منذ تنظيم هذه البطولة قبل أكثر من 45 عاما تقريباً.

 وأكّد المتسابق عبدالله الرواحي أنّ رالي الأردن كان صعباً في كل المراحل مع وجود منافسة قوية من بقية المتسابقين الأردنيين، حيث كانت لديه بعض الأمور الفنية بالسيارة، لكن الفريق الفني استطاع إجراء التعديلات اللازمة بالسيارة في الفترة المخصصة للصيانة، وتمكن من تكملة الرالي للنهاية بنفس الوتيرة رغم ضغط المتسابقين المنافسين.

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