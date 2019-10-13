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لتطوير بنية أساسية آمنة ومتكاملة

"الوطني للإحصاء" يسلم بيانات وتطبيقات العنونة للبلديات

الأحد 13 أكتوبر 2019 08:10 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

نظم المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أمس الأحد، ورشة عمل تسليم البيانات والتطبيقات المنجزة والمتعلقة بمشروع نظام العنونة الموحد التي أعدها المركز لكل من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وبلدية مسقط وبلدية ظفار وبلدية صحار مع التدريب العملي والميداني على تطبيقي "تسمية" المختص بتسمية الشوارع وتطبيق "التحقق الميداني" المختص بالتحقق من موقع العنوان الفعلي في الميدان.

وشهد اليوم الأول للورشة تسليم البيانات المنجزة للبلديات المعنية، وعدد من العروض المرئية عن المراحل التي تم إنجازها في مشروع نظام العنونة الموحد، وكذلك المراحل المتبقية مع شرح لنموذج قاعدة البيانات وكذلك آليات العنونة بالإضافة إلى تقديم استعراض حي لبيانات العنونة في الولايات التي تم إنجاز بياناتها.

ومن المقرر أن يشهد اليوم الثاني للورشة تقديم شرح واستعراض لتطبيق (تسمية) المتعلق بتسمية الشوارع مع شرح متطلبات بيئة تقنية المعلومات لاستضافة قاعدة بيانات العنونة والتطبيقات بالإضافة إلى تدريب عملي على تطبيق تسمية الشوارع من قبل المشاركين، وفي اليوم الثالث للورشة (الثلاثاء 15 أكتوبر) سيتم استعراض وشرح تطبيق (التحقق الميداني) لبيانات العنونة والمختص بالتحقق من موقع العنوان الفعلي في الميدان مع تدريب عملي على تطبيق الشبكة للتحقق الميداني من قبل المشاركين.

 ويشهد اليوم الرابع تدريبا ميدانيا للمشاركين تم إجراؤه في قرية الأنصب بولاية بوشر، وذلك للتحقق من البيانات باستخدام تطبيق "التحقق الميداني" حيث تلا هذا التدريب الميداني تدريب على عملية تصحيح البيانات المكتبية المدققة ميدانياً باستخدام التطبيق بعد العودة للمركز، وستشرع البلديات بتجهيز بيئة العمل لاستضافة البيانات والتطبيقات الخاصة بنظام العنونة الموحد تمهيدا لتفعيل النظام بعد التحقق الفعلي من هذه البيانات.

ويندرج هذا المشروع في إطار الأهداف الاستراتيجية المتمثلة بتطوير بنية أساسية آمنة ومتكاملة تمكن من الحصول على البيانات وتبادلها لتحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات المختلفة إلى جانب أنه يُعد خطوة متقدمة لإيجاد بيئة استثمارية متطورة بفضل توفر معلومات الملاحة الجغرافية والتي سيوفرها النظام كما أن له دور كبير في عمليات انقاذ الأرواح والممتلكات عبر سهولة وصول الجهات المختصة وأيضا خدمات اللوجستيات وعملية التخطيط وايصال الخدمات والأمور القانونية.

 

 

 

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