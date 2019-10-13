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تكريم "دار العطاء" في الاحتفال باليوم العربي للإسكان

الأحد 13 أكتوبر 2019 08:07 م بتوقيت مسقط

تكريم "دار العطاء" في الاحتفال باليوم العربي للإسكان

مسقط - الرؤية

كرَّمت وزارة الإسكان جمعية دار العطاء، ضِمن الاحتفال بيوم الإسكان العربي، تحت شعار "المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في دعم الإسكان الميسر".

ويأتي تكريم الجمعية نظير جهودها المخلصة ودعمها المستمر لبرامج الإسكان الاجتماعي في إطار برامج المسؤولية الاجتماعية؛ حيث تعملُ جمعية دار العطاءِ على 6 برامج أساسية؛ أهمها: برنامج مسكني مأمني، الذي يهدف لصيانة وبناء المنازل.

ويعملُ البرنامج وفق منظومة متكاملة تبدأ باختيار العائلات المستحقة؛ وذلك من خلال البحث والزيارات الميدانية، التي يقوم بها قسم الأسر ومهندس الجمعية. واستطاعت دار العطاء تسليم 88 بيتاً، كما قامت الجمعية بصيانة أكثر من 500 منزل في مختلف مناطق السلطنة.

وقالت إيمان الوهيبية نائبة رئيس جمعية دار العطاء: تتبنَّى جمعية دار العطاء برنامج بناء وصيانة المنازل؛ إيمانا منها بأهمية المنزل كركيزة الأمان الأولى للفرد والأسرة، وبدونه لا يمكن أن يحيا الفرد حياة كريمة، وقد سعت الجمعية منذ تأسيسها على إيجاد فرص حياتية أفضل لمحتاجيها.

يُشار إلى أنَّ جمعية دار العطاء تعمل باحترافية عالية وشفافية وفقا لمعايير الجودة العالمية؛ حيث حصلت على شهادتي الآيزو 9001 في الجودة والآيزو 14001 في المحافظة على البيئة، كما أعدت وثيقة الحوكمة بالتعاون مع مركز عمان للحوكمة والاستدامة.

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