الأحد, 13 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
29 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

التدريب على أساسيات العمل النقابي في "صحار ألمنيوم"

الأحد 13 أكتوبر 2019 08:06 م بتوقيت مسقط

التدريب على أساسيات العمل النقابي في "صحار ألمنيوم"

 

صحار – الرؤية

 

افتتحت نقابة عمال شركة صحار ألمنيوم أمس الدورة الثالثة للتدريب على أساسيات العمل النقابي، بالتنسيق مع الاتحاد العام لعمال السلطنة وبالتعاون مع إدارة الشركة والاتحاد العمالي للقطاع الصناعي، بهدف إكساب النقابيين المهارات الأساسية وتعريفهم بالقوانين والتشريعات المحلية والدولية.

وتتضمن الدورة التي يقدمها المدرب الوطني محبوب بن محمد الرحيلي عدة محاور أساسية حول (الحق النقابي، والتنظيم النقابي، والانتساب وإدماج المرأة العاملة، والحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، والاتصال والتواصل) وغيرها. كما يتخلل الدورة عددًا من التمارين العملية لصقل مهارات المشاركين. وتستمر الدورة حتى الخميس المقبل ويشارك فيها عددا من النقابيين والنقابيات من داخل الشركة وكذلك النقابات العمالية المنضمة للاتحاد العمالي للقطاع الصناعي.

وقال قاسم بن علي البلوشي - أمين سر نقابة عمال شركة صحار ألمنيوم والمشرف العام على الدورة إنها تهدف إلى تثقيف العمال بأساسيات العمل النقابي واطلاعهم على الدور الذي تلعبه النقابات العمالية والمتمثل في رعاية مصالح عمالها والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم وتحسين حالتهم المادية والاجتماعية، وتمثيلهم في جميع الأمور المتعلقة بشؤونهم، والتفاوض لتحقيق مطالبهم المشروعة بالطرق القانونية وتقديم المقترحات للإدارة لتحسين وزيادة الإنتاج والمساهمة في معالجة التحديات التي تواجه الشركة في مختلف أقسامها، بالإضافة إلى ضرورة المشاركة في وضع خطط وبرامج التدريب المهني للعمال وتقديم المقترحات حول البرامج التدريبية التي تسهم في صقل مهاراتهم والنهوض بقدراتهم وتأهيلهم في العديد من المسارات.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

08 يوليو 2015

انطلاق برنامج التدريب الصيفي في "صحار ألمنيوم"

المزيد

31 مارس 2019

21 مستفيدا من برنامج العمل النقابي في صحار

المزيد

08 سبتمبر 2015

تخريج 55 شابا وشابة عمانيين في "صحار ألمنيوم" بعد إكمال عامين من التدريب

المزيد

05 أغسطس 2017

"صحار ألمنيوم": استئناف العمل بشكل اعتيادي قريبا بعد وقوع حادث

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

وزير الخدمة المدنية يفتتح برنامج «المرتكزات والمبادئ الموجهة لسياسة الدولة»

المحليات - أخبار

202 ألف و423 عمانيا مسجلون بصناديق تقاعد القطاع العام

الاقتصاد - محلي

إنتاج السلطنة من النفط والمكثفات يزيد على 29.182 مليون برميل في سبتمبر

الاقتصاد - محلي

بدء سريان تعديلات "لائحة السياحة" اليوم.. وفرض 4% رسوما على المنشآت السياحية

الاقتصاد - محلي

تداول عقاري بأكثر من 173 مليون ريال عماني في سبتمبر.. وشمال الباطنة الأبرز

الاقتصاد - محلي

توقعات بأمطار رعدية وتساقط حبات البرد على بعض المناطق بالسلطنة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"الأرصاد": سحب ركامية وهطول أمطار على بعض المناطق

المحليات - أخبار

مثول زوجة حاكم دبي أمام المحكمة العليا بلندن

دولي - أخبار

ضبط عدد من منتهكي الحياة البرية بمحمية السرين الطبيعية

المحليات - أخبار

مرسوم سلطاني بمنح الجنسية العمانية لـ 19 شخصا

عمان - مراسيم سلطانية

قطر و"القيمة المضافة" وراء خسائر أكبر شركة ألبان في الخليج

دولي - اقتصاد

وزير الديوان يصدر مدونة "السلوك الوظيفي".. وإقرار الذمة المالية إلزامي "متى طُلب منه"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة