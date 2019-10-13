التدريب على أساسيات العمل النقابي في "صحار ألمنيوم"

صحار – الرؤية

افتتحت نقابة عمال شركة صحار ألمنيوم أمس الدورة الثالثة للتدريب على أساسيات العمل النقابي، بالتنسيق مع الاتحاد العام لعمال السلطنة وبالتعاون مع إدارة الشركة والاتحاد العمالي للقطاع الصناعي، بهدف إكساب النقابيين المهارات الأساسية وتعريفهم بالقوانين والتشريعات المحلية والدولية.

وتتضمن الدورة التي يقدمها المدرب الوطني محبوب بن محمد الرحيلي عدة محاور أساسية حول (الحق النقابي، والتنظيم النقابي، والانتساب وإدماج المرأة العاملة، والحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، والاتصال والتواصل) وغيرها. كما يتخلل الدورة عددًا من التمارين العملية لصقل مهارات المشاركين. وتستمر الدورة حتى الخميس المقبل ويشارك فيها عددا من النقابيين والنقابيات من داخل الشركة وكذلك النقابات العمالية المنضمة للاتحاد العمالي للقطاع الصناعي.

وقال قاسم بن علي البلوشي - أمين سر نقابة عمال شركة صحار ألمنيوم والمشرف العام على الدورة إنها تهدف إلى تثقيف العمال بأساسيات العمل النقابي واطلاعهم على الدور الذي تلعبه النقابات العمالية والمتمثل في رعاية مصالح عمالها والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم وتحسين حالتهم المادية والاجتماعية، وتمثيلهم في جميع الأمور المتعلقة بشؤونهم، والتفاوض لتحقيق مطالبهم المشروعة بالطرق القانونية وتقديم المقترحات للإدارة لتحسين وزيادة الإنتاج والمساهمة في معالجة التحديات التي تواجه الشركة في مختلف أقسامها، بالإضافة إلى ضرورة المشاركة في وضع خطط وبرامج التدريب المهني للعمال وتقديم المقترحات حول البرامج التدريبية التي تسهم في صقل مهاراتهم والنهوض بقدراتهم وتأهيلهم في العديد من المسارات.