ورشة حول عقد العمل الجزئي في البريمي

البريمي - الرؤية

نظمت وزارة القوى العاملة ممثلة بدائرة القوى العاملة بمحافظة البريمي ورشة عمل للتعريف بعقد العمل المؤقت ( العمل الجزئي)، بحضورالشيخ صالح بن ذياب الربيعي والي البريمي وعدد من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة وممثلين عن بعض المؤسسات الأكاديمية بالسلطنة.

وتندرج الورشة ضمن مبادرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي بهدف تسهيل إجراءات العمل المؤقت والجزئي وإضفاء تحسينات على النظام المعمول به حاليا وإتاحة الفرصة لطلاب وطالبات المؤسسات الأكاديمية لاكتساب الخبرات وتطوير وصقل مهاراتهم أثناء فترة دراستهم.