الأحد, 13 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
29 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

ورشة حول عقد العمل الجزئي في البريمي

الأحد 13 أكتوبر 2019 08:06 م بتوقيت مسقط

ورشة حول عقد العمل الجزئي في البريمي

البريمي - الرؤية

نظمت وزارة القوى العاملة ممثلة بدائرة القوى العاملة بمحافظة البريمي ورشة عمل للتعريف بعقد العمل المؤقت ( العمل الجزئي)، بحضورالشيخ صالح بن ذياب الربيعي والي البريمي وعدد من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة وممثلين عن بعض المؤسسات الأكاديمية بالسلطنة.                                                                                  

وتندرج الورشة ضمن مبادرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي بهدف تسهيل إجراءات العمل المؤقت والجزئي وإضفاء تحسينات على النظام المعمول به حاليا وإتاحة الفرصة لطلاب وطالبات المؤسسات الأكاديمية لاكتساب الخبرات وتطوير وصقل مهاراتهم أثناء فترة دراستهم.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

03 أبريل 2017

"القوى العاملة" تنظم ورشة تعريفية بـ"العمل الجزئي"

المزيد

04 فبراير 2017

جامعة البريمي تنظم ورشة العمل الثالثة حول ضمان الجودة

المزيد

28 نوفمبر 2016

ورشة عمل حول "التضخم وقلة فرص العمل" في البريمي

المزيد

01 أغسطس 2019

"تسهيل إجراءات العمل الجزئي والمؤقت بالقوى العاملة" في جنوب الباطنة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

وزير الخدمة المدنية يفتتح برنامج «المرتكزات والمبادئ الموجهة لسياسة الدولة»

المحليات - أخبار

202 ألف و423 عمانيا مسجلون بصناديق تقاعد القطاع العام

الاقتصاد - محلي

إنتاج السلطنة من النفط والمكثفات يزيد على 29.182 مليون برميل في سبتمبر

الاقتصاد - محلي

بدء سريان تعديلات "لائحة السياحة" اليوم.. وفرض 4% رسوما على المنشآت السياحية

الاقتصاد - محلي

تداول عقاري بأكثر من 173 مليون ريال عماني في سبتمبر.. وشمال الباطنة الأبرز

الاقتصاد - محلي

توقعات بأمطار رعدية وتساقط حبات البرد على بعض المناطق بالسلطنة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"الأرصاد": سحب ركامية وهطول أمطار على بعض المناطق

المحليات - أخبار

مثول زوجة حاكم دبي أمام المحكمة العليا بلندن

دولي - أخبار

ضبط عدد من منتهكي الحياة البرية بمحمية السرين الطبيعية

المحليات - أخبار

مرسوم سلطاني بمنح الجنسية العمانية لـ 19 شخصا

عمان - مراسيم سلطانية

قطر و"القيمة المضافة" وراء خسائر أكبر شركة ألبان في الخليج

دولي - اقتصاد

وزير الديوان يصدر مدونة "السلوك الوظيفي".. وإقرار الذمة المالية إلزامي "متى طُلب منه"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة