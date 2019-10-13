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0.1% زيادة بنهاية يوليو

202 ألف و423 عمانيا مسجلون بصناديق تقاعد القطاع العام

الأحد 13 أكتوبر 2019 08:02 م بتوقيت مسقط

202 ألف و423 عمانيا مسجلون بصناديق تقاعد القطاع العام

مسقط – الرؤية

بلغ إجمالي العمانيين المسجلين في صناديق تقاعد القطاع العام والتي تشمل صناديق تقاعد الخدمة المدنية وديوان البلاط السلطاني والبنك المركزي حتى نهاية يوليو 2019 نحو 202 ألف و423 عمانيا بارتفاع نسبته 0.1% مقارنة بيونيو 2019م.

وأشارت آخر الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن عدد الذكور العمانيين المسجلين في صناديق تقاعد القطاع العام بلغ 119 الفا و117 مواطنا فيما بلغ عدد الإناث 83 ألفا و306. وفيما يخص فئات الأجر الخاضع للاشتراك ومقارنة بيونيو 2019م انخفضت الفئة التي تتقاضى أجرا خاضعا للاشتراك ما بين 1000 إلى أقل من 2000 ريال عماني (رغم أنّها مازالت تشكل العدد الأكبر بين العمانيين العاملين بالقطاع العام) بنسبة 0.2% إلى 61 ألفا و166 مواطنا (35 ألفا و843 ذكورا و25 ألفا و323 أنثى).

وانخفضت فئة من يتقاضون أجرًا بين 700 وأقل من 800 ريال عماني بنسبة 0.5% لتصل إلى 35 ألفا و640 مواطنا (14 ألفا و877 ذكور و20 ألفا و763 أنثى).

وارتفع العدد في فئة من يتقاضون أجرًا بين 800 إلى أقل من 900 ريال عماني بنسبة 0.6% حيث بلغ عددهم 31 ألفا و650 مواطنا (14 ألفا و160 ذكرا و17 ألفا و490 أنثى). أمّا فئة الأجور بين 325 وأقل من 400 ريال عماني فقد بلغ عددهم 20 ألفا و197 مواطنا (18 ألفا و420 ذكرا وألف و777 أنثى) بارتفاع نسبته 0.1%.

وارتفعت نسبة من يتقاضون أجرا بين 500 إلى أقل من 600 ريال عماني بـ 1.2% ليصل عددهم إلى 16 ألفا و519 مواطنا (12 ألفا و603 ذكور و3 آلاف و916 أنثى). وفي فئة بين 600 إلى أقل من 700 ريال عماني بلغ العدد 20 ألفا و63 مواطنا (11 ألفا و454 ذكرا و8 آلاف و609 إناث) بنسبة انخفاض بلغت 0.5%.

كما بلغ عدد الذين يتقاضون أجرا بين 900 إلى أقل من 1000 ريال عماني 7 آلاف و360 مواطنا (الذكور منهم 3 آلاف و720 والإناث 3 آلاف و720) بنسبة انخفاض قدرها 0.4%. وارتفع العدد في الفئة بين 400 إلى أقل من 500 ريال عماني بنسبة 4.3 % ليبلغ العدد 4 آلاف و818 مواطنا (4 آلاف و300 ذكور و518 أنثى).

وانخفضت نسبة من يتقاضون أجورا من 2000 ريال عماني وأكثر بـ 0.1% حيث بلغ عددهم 5 آلاف و10 مواطنين (3 آلاف و820 ذكرا وألف و190 أنثى). وبحسب فئات السن للمسجلين في صناديق تقاعد القطاع العام يظل العدد الأكبر في الفئة بين 35 و39 عاما حيث بلغ عددهم 53 ألفا و430 تلتها الفئة بين 30 و34 عاما حيث بلغ العدد 48 ألفا و41 مواطنا ثم الفئة بين 40 و44 عاما حيث بلغ العدد 37 ألفا و921 مواطنا والفئة بين 25 و29 عاما حيث بلغ العدد 21 ألفا و113 مواطنا.

وبلغ العدد في الفئة بين 45 و49 عاما 19 ألفا و881 مواطنا وفي الفئة بين 50 و54 عاما 11 ألفا و244 مواطنا وفي الفئة من 55 إلى 59 عاما 7 آلاف و317 مواطنا وفي الفئة من 20 إلى 24 عاما ألفين و753 مواطنا. وبلغ العدد في الفئة من 60 إلى 64 عاما 555 مواطنا وفي الفئة 65 عاما فأكثر 156 مواطنا وفي الفئة من 15 إلى 19 عاما 12 مواطنا.

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