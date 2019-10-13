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22.46% ارتفاعا في واردات جمهورية الصين الشعبية من النفط العماني

إنتاج السلطنة من النفط والمكثفات يزيد على 29.182 مليون برميل في سبتمبر

الأحد 13 أكتوبر 2019 08:02 م بتوقيت مسقط

إنتاج السلطنة من النفط والمكثفات يزيد على 29.182 مليون برميل في سبتمبر

مسقط – الرؤية

 

بلغ إنتاج السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية خلال سبتمبر الجاري (29,182,500) برميل، بمعدل يومي قدره (972,750) برميلا.  في حين بلغ إجمالي كميات النفط الخام المصدرة للخارج في سبتمبر (25,778,703) براميل بمعدل يومي قدره (859,290) برميلا، وذلك بحسب التقرير الشهري الذي تصدره وزارة النفط والغاز.

وشهدت واردات جمهورية الصين الشعبية من النفط الخام العماني ارتفاعاً خلال سبتمبر بمقدار 22.46%، لتسجل 77.96% من مجمل صادرات النفط الخام العماني وذلك بالمقارنة مع الشهر المنصرم (اغسطس 2019م). وعلى النقيض، انخفضت واردات كل من اليابان وميانمار والهند من الخام العماني مقارنة مع حصص شهر أغسطس الماضي. كما شهدت واردات هذا الشهر عودة الطلب على الخام العماني لدى المشترين في كوريا الجنوبية وتنزانيا بالنسب الموضحة أدناه.

وارتفعت معدلات أسعار النفط الخام خلال تداولات أسواق النفط في سبتمبر، لأهم النفوط المرجعية حول العالم – تسليم عقود نوفمبر 2019 -  بالمقارنة مع تداولات شهر أغسطس 2019م. فقد بلغ متوسط سعر نفط غرب تكساس الوسيط الأمريكي في بورصة نيويورك للسلع (NYMEX) معدلاً وقدرهُ ستة وخمسون دولاراً أمريكياً و تسعة وثمانون سنتاً للبرميل، مرتفعاً 09) دولارين أمريكيين وتسعة سِنتات فقط مقارنة بتداولات أغسطس 2019م. في حين بلغ متوسط مزيج بحر الشمال برنت في بورصة انتركونتيننتال (ICE) بلندن معدلاً وقدرهُ اثنان وستون دولاراً أمريكياً وتسعة وعشرون سنتاً للبرميل، مرتفعاً بمقدار دولارين أمريكيين وسبعة وثمانين سِنتاً فقط مقارنة بتداولات شهر أغسطس 2019.

وشهد معدل سعر نفط عُمان الآجل في بورصة دبي للطاقة ارتفاعاً بمقدار 3.6% بالمقارنة مع معدل سعر الشهر الماضي. وبلغ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني خلال تداولات شهر سبتمبر 2019م، تسليم شهر نوفمبر 2019 واحدا وستين دولاراً أمريكياً وواحدا وثمانين سنتاً للبرميل، مرتفعاً بمقدار دولارين أمريكيين وأربعة عشرة سِنتاً مقارنة بسعر تسليم شهر أكتوبر 2019، حيث تراوح سعر التداول اليومي بين سبعة وخمسين دولاراً أمريكياً وتسعة وعشرين سنتاً للبرميل، وثمانية وستين دولاراً أمريكياً وأربعة وأربعين سِنتاً للبرميل.

 

ويُعزى ارتفاع أسعار النفط الخام خلال تداولات سبتمبر 2019م إلى عدة عوامل أثرت بشكل مباشر وإيجابي على الأسعار، ومن أبرز هذه العوامل انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكي، وكذلك اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (OPEC) وحلفاءها على تمديد تخفيضات إنتاج الخام لدعم الأسعار. ومما ساهم في ارتفاع الأسعار أيضاً هذا الشهر هجمات طائرات بدون طيار على حقل خريص النفطي ومصنع بقيق والذي خَفض إنتاج المملكة بمقدار النصف، مما أجج المخاوف من رد انتقامي في الشرق الأوسط.

 

 

 

 

 

 

 

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