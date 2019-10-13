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23% زيادة في الأصول الأجنبية للبنك المركزي بنهاية الربع الثالث

الأحد 13 أكتوبر 2019 08:01 م بتوقيت مسقط

23% زيادة في الأصول الأجنبية للبنك المركزي بنهاية الربع الثالث

 

الرؤية - نجلاء عبدالعال

 

كشفت الميزانية العمومية للبنك المركزي العماني ارتفاعا في الأصول "الموجودات" الأجنبية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 23.2% مقارنة بما كانت عليه في نهاية الربع الثالث من العام الماضي، وبلغ الإجمالي 6 مليارات و631 ألفا و232 ريالا عمانيا في مقابل 5 مليارات و382 ألفا و679 ريالا عمانيا، بزيادة حوالي مليار و250 مليون ريال عماني.

ونشر البنك المركزي أمس ميزانيته العمومية لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام في الجريدة الرسمية، متضمنة زيادة في قيمة أصول البنك من الذهب والفضة إلى حوالي 504 آلاف ريال مقارنة مع ما قيمته 415 ألف ريال، وبلغت أرصدة البنك المركزي لدى البنوك في الخارج 2 مليار و996 مليون ريال مقابل مليار واحد ونحو 369 مليون ريال بنهاية سبتمبر 2018.

وشهدت قيمة أصول البنك المركزي من الأوراق المالية الأجنبية تراجعا جديدا في نهاية الفترة مقارنة بما كانت عليه قيمة ما يملكه البنك المركزي من أوراق مالية أجنبية في العام الماضي وما سبقه، حيث بلغت القيمة في نهاية سبتمبر من عام 2017 حوالي 4 مليارات و553 مليون ريال، وبلغت في نهاية سبتمبر 2018 نحو 3 مليارات و919 مليون ريال، أما في نهاية سبتمبر من العام الجاري فبلغت 3 مليارات و526 مليون ريال.

وزادت القيمة الصافية للبنك المركزي رغم استمرار رأس مال البنك المركزي ثابت عند مليار ريال، لتصل إلى أكثر من 1 مليار و540 مليون ريال مقارنة مع نحو 1 مليار و418 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، وذلك مع زيادة الاحتياطيات العامة وما يقع في بند "أخرى" من قيمة الإجمالي.

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