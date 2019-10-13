خالد بن حمد: مشاركة السلطنة في "الألعاب الشاطئية" بقطر تأكيد للحضور العماني الدولي

◄ "اليد الشاطئية" يخسر أمام أستراليا والدنمارك

◄ القاسمي يقدم مستوى جيدًا بمنافسات السباحة في المياه المفتوحة

الدوحة- العمانية

تصوير/طالب الوهيبي

أعرب السيد خالد بن حمد البوسعيدي رئيس اللجنة الأولمبية العمانية رئيس بعثة السلطنة المشاركة بدورة الألعاب الشاطئية بقطر، عن سعادته بمشاركة السلطنة في دورة الألعاب الشاطئية العالمية بدولة قطر الشقيقة التي ينظمها اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية "أنوك".

وأكد أن هذه المشاركة تعكس حرص السلطنة على التواجد في المحافل الرياضية العالمية ممثلة باللجنة الأولمبية العمانية من خلال مشاركة منتخب اليد الشاطئية ومنتخب السباحة متمنيًا التوفيق لرياضي السلطنة في الدورة وبقية المحافل الدولية المماثلة. وأوضح رئيس اللجنة الأولمبية العمانية- في تصريح لوكالة الأنباء العمانية- أن الألعاب الشاطئية تعد من الألعاب التي تتميز بها السلطنة في عدد من اللعبات مشيرًا السيد إلى الألعاب الشاطئية الآسيوية التي نظمتها السلطنة في عام 2010، وبرزت خلالها العديد من الألعاب الشاطئية الناجحة بالسلطنة متطلعًا إلى مزيد من التواجد العماني في البطولات الدولية لاسيما في الألعاب الشاطئية.

وأكد البوسعيدي أن اللجنة ستبذل جهدًا كبيرًا مع الاتحادات واللجان الرياضية بالسلطنة للحرص على تكثيف المشاركات العمانية في الدورات القادمة التي تخضع لأنظمة التصفيات المرتبطة بكل لعبة والتي تكون فيها المنافسات قوية فيما يتعلق بالتأهل والوصول إلى الدورات والبطولات العالمية بالإضافة إلى سعي الرياضيين لحصد الميداليات في هذه التفاعلات الأولمبية مما يزيد حدة المنافسة.

واختتم السيد رئيس اللجنة الأولمبية حديثه بالقول "نحرص على إعداد رؤية متوسطة أو بعيدة المدى لتثبيت رياضات شاطئية ناجحة بالسلطنة نستطيع من خلالها أن نحصد ميداليات أولمبية" مشيرًا إلى أن الرياضيين العمانيين حصدوا ميداليات آسيوية في الألعاب الشاطئية في عدد من الألعاب وسيتم استثمار هذا النجاح الآسيوي إلى المستوى الدولي في قادم المشاركات".

وفي منافسات كرة اليد الشاطئية خسر منتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية مباراتيه الرابعة والخامسة بالمجموعة الأولى بدورة الألعاب الشاطئية العالمية والتي خاض خلالها لقاءاته مع منتخبي أستراليا والدنمارك على التوالي.

ففي المباراة التي أقيمت مساء أمس الأول بملعب الغرافة الرملي 3 حقق منتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية أول شوط له في البطولة بعد فوزه في الشوط الأول على نظيره الأسترالي بنتيجة 19/18 بحساب المجموعة الأولى إلا أن المنتخب الأسترالي عاد في الشوط الثاني بقوة ويحقق الفوز بنتيجة 20/14 على منتخبنا الوطني ليحتكم الفريقان إلى رميات الجزاء والتي رجحت كفة الأيادي الشاطئية الأسترالي 7/6 لتنتهي مجريات المباراة بشوطين لأستراليا مقابل شوط واحد لمنتخبنا الوطني.

كما خسر منتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية مباراته الخامسة التي جمعته مع نظيره الدنماركي يوم أمس بالملعب الرملي الثاني لنادي الغرافة بواقع مجموعتين متتاليتين بنتيجة 16/14 و 17/16 لينهي بذلك منتخبنا منافساته بالمجموعة بدون أي نقطة وبرصيد شوط واحد فقط ويتجه بعدها إلى مباراة أخرى لتحديد المراكز المتبقية وسيتم تحديد المنتخب الذي سيواجه منتخبنا بناء على نتائج الفرق بالمجموعات الأخرى.

ويتصدر المجموعة الأولى المنتخب الدنماركي برصيد 10 نقاط يليه المنتخب البرازيلي بثماني نقاط ثم المنتخب السويدي ثالثًا بست نقاط ويأتي في المركز الرابع المنتخب الأسترالي بأربع نقاط أما المنتخب الأمريكي فيحل خامسًا بنقطتين ومنتخبنا الوطني بدون أي نقطة.

وكان السيد خالد بن حمد البوسعيدي رئيس اللجنة الأولمبية العمانية رئيس بعثة السلطنة المشاركة بدورة الألعاب الشاطئية العالمية الأولى، قد زار الملاعب الشاطئية بنادي الغرافة التقى خلالها بمنتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية وحثهم على مواصلة تقديم المستوى الجيد واكتساب الخبرة لقادم المنافسات الدولية ليشهد بعدها مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره الدنماركي.

وفي منافسات السباحة قدم ممثل منتخبنا الوطني للسباحة أداءً جيدًا بالسباق الذي أقيم يوم أمس بمشاركة أمهر 28 سبّاحًا من مختلف دول العالم بالمياه المفتوحة لمسافة 5 كيلو بشاطئ كتارا الدوحة كانوا قد تأهلوا إلى المنافسات بدورة الألعاب الشاطئية العالمية بعد خوض التصفيات المؤهلة عن كل قارة.

وحقق المركز الأول السبّاح الإيطالي جويدي مارسيلو بعد قطع مسافة السباق بزمن قدره 55 دقيقة و25 ثانية وحل ثانيًا السباح الروسي آديف دينيس المركز الثاني بزمن قدره 55 دقيقة و 26 ثانية وثالثًا السبّاح الألماني ميسنير سويرين بتوقيت قدره 55 دقيقة و 28 ثانية.

وشاركت السلطنة ممثلة في اللجنة الأولمبية مساء أمس الأول في افتتاح دورة الألعاب الشاطئية العالمية الأولى التي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر بمشاركة أكثر من 1200 رياضي يمثلون 97 دولة من مختلف قارات العالم ويتنافسون في 14 رياضة شاطئية.

ورعى حفل الافتتاح سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية في الحي الثقافي "كتارا" بحضور روبن ميتشل رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية "أنوك" بالإنابة، والسيد خالد بن حمد البوسعيدي رئيس اللجنة الأولمبية العمانية ورئيس وفد السلطنة المشارك بالدورة وممثلي وفود وممثلي اللجان الأولمبية الوطنية المعنية أعضاء الجمعية العمومية.

واشتمل الحفل على فقرة استعراضية تراثية لفرقة العرضة القطرية بعد ذلك وصل راعي الحفل وبدأت مراسم الافتتاح بعرض فيلم قصير عن الألعاب الشاطئية العالمية قطر 2019 ثم دخل اللاعبون المشاركون بالدورة لأخذ الصورة التذكارية.

وتضمن الحفل إقامة العرض المسرحي "داركم قطر" الذي ضم ثلاث لوحات استعراضية حية كانت الأولى "الصيد والغوص" عن تاريخ قطر وتحديدًا العاصمة الدوحة، واللوحة الثانية بعنوان "استقبال الصيادين"، وحملت الثالثة عنوان "رياضات الشاطئ القديمة" ليتم بعدها الإعلان الرسمي لافتتاح دورة الألعاب الشاطئية العالمية 2019.