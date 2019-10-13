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مواكبة لأحدث الأبحاث العلمية

انطلاق الملتقى السنوي للرابطة العمانية للتخدير والعناية المركزة بمشاركة 170 مختص

الأحد 13 أكتوبر 2019 06:47 م بتوقيت مسقط

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جانب الحضور 1
جانب المشاركين
د. رملة

 

تصوير/ خميس السعيدي

تصوير تلفزيوني/ عياد النبهاني

 نظمت الرابطة العمانية للتخدير والعناية المركزة، بالتعاون مع وزارة الصحة والمجلس العماني للاختصاصات الطبية أول أمس السبت، "الملتقى السنوي للرابطة العمانية للتخدير والعناية المركزة" بمشاركة أكثر من 170 من الأطباء والفنيين والممرضين ومعالجي التنفس العاملين في أقسام التخدير ووحدات العناية المركزة للبالغين والأطفال وذلك بفندق سندس روتانا.

وقالت الدكتورة رملاء مال الله القصاب، رئيسة الرابطة العمانية للتخدير والعناية المركزة، إن الملتقى يأتي بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتخدير الذي يصادف 16 أكتوبر من كل عام.

وأضافت أن الرابطة تسعى لمواكبة أحدث الأبحاث والدراسات العلمية فى مجال التخدير والعناية المركزة وعلاج الآلام المزمنة، مشيرة إلى أن ذلك أسهم فى الارتقاء بالمنظومة الطبية وتوفير الحد الأقصى من الأمان للمريض قبل، وأثناء، وبعد العمليات الجراحية لتقليل نسبة المخاطر وذلك باستخدام التقنيات الفعالة فى هذا المجال.

وأوضحت رئيسة الرابطة العمانية للتخدير والعناية المركزة، أنّ هناك محاولات لعقد عدد من اللقاءات والندوات العلمية التى تمثل جسرًا يتيح فرصة أمام أطباء العناية المركزة والتخدير للإطلاع على أحدث التطورات والمستجدات العلمية فى كافة المجالات للمساهمة فى تقديم خدمة طبية عالية الجودة للمرضى.

وقدم عدد من المختصين في الملتقى عدة أوراق عمل متعلقة بالتخدير ورعاية المرضى المنومين بوحدات العناية المركزة سواء البالغين أو الأطفال، كما استعرض المفاهيم المختلفة في وسائل التخدير، وتسكين الألم، وتدخل طب الألم في مرضى السرطان، وإدارة الألم الحاد بعد العمليات الجراحية، والحساسية المتوقعة المرتبطة بالجراحة، والتطورات العلمية الحديثة.

كذلك استعرض الملتقى إدارة التخدير عبر التدفق العالي للاكسجين، والصعوبات المرتبطة بمجاري التنفس الصعبة عند الأطفال، والتطورات الحديثة في إدارة الفشل الكلوي الحاد، والعلاج بالأكسجين عالي الضغط، ونظرية رباعية فالو في غير جراحات القلب.

وكانت الرابطة العمانية للتخدير والعناية المركزة قد عقدت الجمعة الماضية حلقة عمل تدريبية حول تصوير القلب بالموجات فوق الصوتية لأطباء التخدير والعناية المركزة بمشاركة نحو 47 طبيبا من مختلف المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة من مختلف محافظات السلطنة، بالإضافة إلى أطباء من مستشفى جامعة السلطان قابوس ومستشفى القوات المسلحة وعدد من مستشفيات القطاع الخاص والأطباء المتدربين بمجلس عمان للاختصاصات الطبية.

وهدفت هذه الحلقة التدريبية التي تعد الأولى من نوعها في السلطنة إلى تدريب وتعزيز أطباء التخدير والعناية المركزة على التقنيات الحديثة لتصوير القلب بالاستعانة بجهاز محاكاة للتصوير القلبي والترددات الموجات الفوق الصوتية، وتعريفهم بأساسيات الموجات فوق الصوتية للقلب وتشخيص حالات القصور القلبي خلال العمليات الجراحية وداخل غرف العناية الفائقة.

 

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