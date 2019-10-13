20 معلماً ومعلمة يشاركون في دورة الأردوينو العلمي بـ"تعليمية البريمي"

البريمي - سيف المعمري

أطلق مركز البريمي للابتكار العلمي، دورة تدريبية في الأردوينو بحضور 20 معلماً ومعلمة من مدارس تعليمية البريمي، يقدمها كل من فهد السيابي وأحمد الهنائي ومحمد الوشاحي من القرية الهندسية وتستمر لأسبوع.

وتهدف الدورة لصقل مهارات طلبة المدارس الجامعات والكليات وفنيي ومهندسي الإلكترونيات والهواة والمبتكرين وكل من له اهتمام وميول بالإلكترونيات التطبيقية والبرمجة.

وتسعى لإكساب المشاركين المهارات الأساسية للبرمجة مع صقل وبناء عمليات التركيب وتصميم الدوائر الإلكترونية والمشاريع وتنمية مهارة التعامل مع المتحكمات الدقيقة من خلال إحدى لغات البرمجة البسيطة المعروفة باسم لغة الأردوينو سي، ويتم خلال الدورة ربط البرمجة بمجموعة من التطبيقات العملية المفيدة.

وتتطرق الدورة للتعريف بمدخل المتحكمات الدقيقة ومقدمة عن لغات البرمجة وأساسيات البرمجة والمتغيرات والجمل الشرطية وLoops ويتوقع بنهايتها أن يكتسب المستهدفون معرفة إجراءات السلامة الأساسية عند العمل في ورشة الإلكترونيات، والقدرة على اختيار المتحكمات الدقيقة المناسبة لمختلف التطبيقات واكتسابهم مهارة قراءة ملف البيانات والقدرة على تصميم الدوائر الإلكترونية والتأكد من صحة عمل البرنامج.