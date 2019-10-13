الأحد, 13 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
32 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. تعليم
  5. عرض الخبر

20 معلماً ومعلمة يشاركون في دورة الأردوينو العلمي بـ"تعليمية البريمي"

الأحد 13 أكتوبر 2019 06:46 م بتوقيت مسقط

20 معلماً ومعلمة يشاركون في دورة الأردوينو العلمي بـ"تعليمية البريمي"

 

 

البريمي - سيف المعمري

 

أطلق مركز البريمي للابتكار العلمي، دورة تدريبية في الأردوينو بحضور 20 معلماً ومعلمة من مدارس تعليمية البريمي، يقدمها كل من فهد السيابي وأحمد الهنائي ومحمد الوشاحي من القرية الهندسية وتستمر لأسبوع.

وتهدف الدورة لصقل مهارات طلبة المدارس الجامعات والكليات وفنيي ومهندسي الإلكترونيات والهواة والمبتكرين وكل من له اهتمام وميول بالإلكترونيات التطبيقية والبرمجة.

وتسعى لإكساب المشاركين المهارات الأساسية للبرمجة مع صقل وبناء عمليات التركيب وتصميم الدوائر الإلكترونية والمشاريع وتنمية مهارة التعامل مع المتحكمات الدقيقة من خلال إحدى لغات البرمجة البسيطة المعروفة باسم لغة الأردوينو سي، ويتم خلال الدورة ربط البرمجة بمجموعة من التطبيقات العملية المفيدة.

وتتطرق الدورة للتعريف بمدخل المتحكمات الدقيقة ومقدمة عن لغات البرمجة وأساسيات البرمجة والمتغيرات والجمل الشرطية وLoops ويتوقع بنهايتها أن يكتسب المستهدفون معرفة إجراءات السلامة الأساسية عند العمل في ورشة الإلكترونيات، والقدرة على اختيار المتحكمات الدقيقة المناسبة لمختلف التطبيقات واكتسابهم مهارة قراءة ملف البيانات والقدرة على تصميم الدوائر الإلكترونية والتأكد من صحة عمل البرنامج.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

11 يناير 2016

43 معلما ومعلمة يشاركون في برنامج تطوير الكفاءات التدريسية

المزيد

13 نوفمبر 2017

مدير "تعليمية الظاهرة": 34629 طالباً وطالبة و4761 معلما ومعلمة وإداريا في 82 مدرسة بالمحافظة

المزيد

27 أغسطس 2019

290 معلما ومعلمة يُكملون اليوم البرنامج التدريبي "سلاسل العلوم" بـ"تعليمية الداخلية"

المزيد

29 أغسطس 2018

تدريب 660 معلما ومعلمة على سلاسل الرياضيات بالداخلية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تداول عقاري بأكثر من 173 مليون ريال عماني في سبتمبر.. وشمال الباطنة الأبرز

الاقتصاد - محلي

توقعات بأمطار رعدية وتساقط حبات البرد على بعض المناطق بالسلطنة

المحليات - أخبار

وزارة الداخلية تنهي استعداداتها لإجراء انتخابات مجلس الشورى

المحليات - أخبار

طلابنا يحصدون 13 ميدالية في أولمبياد الرياضيات والفيزياء الخليجي

المحليات - أخبار

العوفي يطلع على سير العمل في مشاريع "مزون للألبان" و"النماء للدواجن"

الاقتصاد - محلي

السلطنة تسند مناقصة إعادة تأهيل مبنى "بيت العجائب" بزنجبار لشركة إيطالية

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"الأرصاد": سحب ركامية وهطول أمطار على بعض المناطق

المحليات - أخبار

مثول زوجة حاكم دبي أمام المحكمة العليا بلندن

دولي - أخبار

ضبط عدد من منتهكي الحياة البرية بمحمية السرين الطبيعية

المحليات - أخبار

مرسوم سلطاني بمنح الجنسية العمانية لـ 19 شخصا

عمان - مراسيم سلطانية

قطر و"القيمة المضافة" وراء خسائر أكبر شركة ألبان في الخليج

دولي - اقتصاد

وزير الديوان يصدر مدونة "السلوك الوظيفي".. وإقرار الذمة المالية إلزامي "متى طُلب منه"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة