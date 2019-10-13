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العلوم التطبيقية بعبري تنظم الملتقى الثاني للمناظرات تحت شعار "سجال المنطق"

الأحد 13 أكتوبر 2019 06:45 م بتوقيت مسقط

العلوم التطبيقية بعبري تنظم الملتقى الثاني للمناظرات تحت شعار "سجال المنطق"

مسقط - موزة بنت راشد الغيثية

 

 

نظمت كليّة العلوم التطبيقية بـ"عبري" ممثلة في نادي المناظرات تحت شعار "سجال المنطق" ملتقى المناظرات الثاني بمشاركة مجموعة من مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة.

رعى حفل افتتاح الملتقى سعادة سلطان بن ماجد العبري عضو مجلس الشورى - ممثل ولاية عبري وبحضور الدكتور راشد بن سعّيد الهنائي عميد الكلية، وأعضاء الهيئة الأكاديمية والأكاديمية المساندة والإدارية والمشاركين وطلبة وطالبات الكلية.

  بدأ حفل الافتتاح الذي أقيم بقاعة المهلب بن أبي صفرة بآيات من القرآن الكريم ثمّ تمّ خلال الحفل تقديم عرض مرئي لتدشين شعار الملتقى، وألقى راعي الحفل كلمة أكد فيها أنّ المناظرات ليست بالشيء الغريب على أهل عمان وكتب التاريخ خير شاهد على ذلك كما أنّه ذكر مواقف عدة من عبق التاريخ ليؤكد أهمية المناظرات وختم حديثه بأنّ الشخص لا يكون مناظرا إلا إذا كان مثقفا.

 من جانبه جدد إبراهيم الغريبي، مساعد رئيس مركز الخدمات الطلابية بالندب، الترحيب بالحضور بعد عام من اللقاء في الملتقى الأول. مشيراً إلى أنّ أهداف الشعار بعث ثقة النفس وبناء الأفكار وتنظيمها وأيضا تنمية العمل الجماعي حيث أكّد في الكلمة عن أهميّة المناظرات ذاكرا فيها تاريخ فريق مناظرات تطبيقية عبري وأهم إنجازاته.

بعدها أقيمت ورقة عمل بعنوان (المناظرات وصناعة الحوار) من تقديم خميس المعمري عضو هيئة تدريس بكلية العلوم التطبيقية بصحار ذكر فيها عدة مفاهيم تتمركز حول المناظرات والحوار، فالحوار يعد نوعا من أنواع الخطاب الإنساني أو الديني أو الثقافي في مختلف المواضيع كما أنّه فن من فنون الكلام وأسلوب من أساليب المعرفة.

وخلال الملتقى قدمت حلقات عمل متنوعة المحتوى مثل حلقة عمل بعنوان: "خطاب المناظر" من تقديم مبارك النعيمي وحلقة عمل بعنوان: "المغالطات المنطقية" من تقديم أميرة الجابرية، وختام الملتقى تكلل بتقديم هدايا تذكارية للداعمين للملتقى والمشاركين فيه.

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