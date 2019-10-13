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الاحتفال بـ10 سنوات من "التجارة الحرة" بين السلطنة والولايات المتحدة

الأحد 13 أكتوبر 2019 06:24 م بتوقيت مسقط

الاحتفال بـ10 سنوات من "التجارة الحرة" بين السلطنة والولايات المتحدة

مسقط - الرؤية

تحتفلُ السفارة الأمريكية بالسلطنة وغرفة تجارة وصناعة عُمان، اليوم، بالذكرى العاشرة لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين السلطنة والولايات المتحدة؛ والهادفة لزيادة حركة التجارة والاستثمار المشترك بين البلدين، وفتح الأبواب أمام المنتجات الوطنية لدخول أسواق البلدين.

ويؤكِّد الاحتفال بإكمال العام العاشر للاتفاقية رغبةَ الجانبين في تعزيز الروابط الاقتصادية بدرجة أكبر وأكثر فاعلية، وتعزيز الوعي لدى القطاع الخاص في البلدين بأهمية الاتفاقية والاستفادة منها في زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين.

ويشملُ برنامج الاحتفال تنظيم ندوة بحضور سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وسعادة مارك جي سيفرز سفير الولايات المتحدة الأمريكية المعتمد لدى السلطنة، وتقديم أوراق عمل حول الفرص المتاحة للشركات العمانية مع اتفاقية التجارة الحرة.

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