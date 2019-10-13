تداول عقاري بأكثر من 173 مليون ريال عماني في سبتمبر.. وشمال الباطنة الأبرز

مسقط - الرؤية

قالَ سَعَادة عبدالله بن سالم المخيني أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان، إنَّ قيمة العقود العقارية المتداولة خلال سبتمبر الماضي بلغتْ أكثر من 173 مليونا و307 آلاف ريال عماني، في حين بلغت الرسوم المحصلة أكثر من 6 ملايين و73 ألف ريال عماني، مشيراً إلى أنَّ إجمالي أعمال النشاط العقاري بلغت 33665 تصرفًا خلال الشهر ذاتها؛ شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن والانتفاع، إضافة إلى التأشيرات.

وأوضح المخيني أن إجمالي قيمة عقود البيع بلغت أكثر من 81 مليونا و645 ألف ريال عماني من خلال 5058 تصرف بيع على مستوى محافظات السلطنة، فيما بلغت الرسوم المحصلة عن البيع أكثر من 3 ملايين و161 ألف ريال عماني. وأضاف أنَّ تصرفات البيع في محافظة شمال الباطنة سجلت النسبة الأعلى مقارنة ببقية محافظات السلطنة خلال الشهر الماضي؛ حيث بلغت 1106 تصرفات بيع، تلتها محافظة جنوب الباطنة بعدد 889 تصرف بيع، ثم محافظة مسقط بعدد 778 تصرف بيع، ثم محافظة الداخلية بعدد 629 تصرف بيع، ثم محافظة جنوب الشرقية بعدد 409 تصرفات بيع، ثم محافظة شمال الشرقية بعدد 384 تصرف بيع، ثم محافظة الظاهرة بعدد 364 تصرف بيع، ثم محافظة ظفار بعدد 238 تصرف بيع، ثم محافظة البريمي بعدد 126 تصرف بيع، ثم محافظة الوسطى بعدد 104 تصرفات للبيع، وأخيراً محافظة مسندم بعدد 31 تصرف بيع.

وأشار سعادته إلى أنَّ إجمالي قيمة عقود الرهن بلغت أكثر من 90 مليونا و240 ألف ريال عماني من خلال 1454 تصرف رهن على مستوى محافظات السلطنة، فيما بلغت الرسوم المحصلة عن الرهن 529 ألفا و257 ريالا عمانيا، كانت النسبة الأعلى في تصرفات الرهن في محافظة مسقط، مقارنة ببقية محافظات السلطنة خلال شهر سبتمبر الماضي وبلغت 368 تصرف رهن، تلتها محافظة شمال الباطنة بعدد 286 تصرف رهن، ثم محافظة جنوب الباطنة بعدد 281 تصرف رهن، ثم محافظة الداخلية بعدد 169 تصرف رهن، ثم محافظة الظاهرة بعدد 85 تصرف رهن، تليها شمال الشرقية بعدد 76 تصرف رهن، ثم محافظة جنوب الشرقية بعدد 75 تصرف رهن، ثم محافظة ظفار بعدد 55 تصرف رهن، ثم محافظة البريمي بعدد 37 تصرف رهن، ثم محافظة مسندم بعدد 17 تصرفاً للرهن، إضافة إلى 5 تصرفات للرهن لمحافظة الوسطى.

وقال سعادة أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان: إنَّ قيمة عقود المبادلة بلغت أكثر من مليون و421 ألف ريال عماني، في حين بلغت الرسوم المحصلة عنها 28 ألفا و374 ريالا عمانيا من خلال إبرام 122 عقد مبادلة، كان نصيب محافظة شمال الباطنة 24 عقد مبادلة، وهو الأعلى على مستوى المحافظات، وبلغت عقود الهبات المبرمة على مستوى المحافظات 1712 عقداً؛ كانت النسبة الأعلى لمحافظة مسقط بعدد 331 عقد هبة. أما بالنسبة لعقود الإرث، فقد بلغت 689 عقدًا للإرث؛ كان نصيب محافظة شمال الباطنة الأعلى في عدد العقود المبرمة والتي بلغت 292 عقداً، وبلغت عقود فك الرهن المبرمة على مستوى المحافظات 786 عقدا؛ كان النصيب الأعلى لمحافظة مسقط بعدد 292 عقد فك رهن، وجاء عدد عقود القسمة على مستوى محافظات السلطنة 622 عقدا كانت النسبة الأعلى لمحافظة شمال الباطنة بعدد 257 عقد، كما بلغت عقود الانتفاع المبرمة على مستوى المحافظات 302 عقد كان نصيب محافظة الداخلية الأعلى في عدد العقود المبرمة بعدد 61 عقد انتفاع، وأخيرا بلغت التأشيرات 173 عقدا كان نصيب محافظة الظاهرة منها 40 عقداً وهي الأعلى بين المحافظات.

وأشار سعادته إلى أن سبتمبر من العام الجاري شهد إصدار 22747 سند ملكية، بما فيها الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقاً لضوابط تملك العقار؛ منها 4591 سند ملكية في محافظة مسقط، و742 سند ملكية في محافظة ظفار، و3054 سند ملكية في محافظة جنوب الباطنة، و4214 سند ملكية في محافظة شمال الباطنة، و1720 سند ملكية في محافظة شمال الشرقية، و1588 سند ملكية في محافظة جنوب الشرقية، و3774 سند ملكية في محافظة الداخلية، و1881 سند ملكية في محافظة الظاهرة، و501 سند ملكية في محافظة البريمي، و366 سند ملكية في محافظة مسندم، إضافة إلى 316 سند ملكية في محافظة الوسطى.

وأفاد أمين السجل العقاري بأنَّ عدد القطع الجديدة المسجلة لأول مرة خلال شهر سبتمبر الماضي بلغت 4456 قطعة أرض؛ منها: 3622 قطعة أرض للاستعمال السكني، و82 قطعة أرض للاستعمال السكني التجاري، و37 قطعة أرض للاستعمال التجاري، و59 قطعة أرض للاستعمال الصناعي، و640 قطعة أرض للاستعمال الزراعي، و16 قطعة أرض للاستعمال الحكومي.

واختتم سعادة عبدالله بن سالم المخيني بأنَّ إجمالي عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي وفقا لضوابط تملك العقار بالسلطنة خلال شهر سبتمبر الماضي بلغت 71 سند ملكية للمتملكين الخليجيين؛ حيث جاء مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى بين عدد المتملكين بعدد 35 متملكاً، يليهم مواطنو دولة الكويت بعدد 21 متملكاً، ثم مواطنو مملكة البحرين بعدد 9 متملكين، ثم متملكان اثنان من المملكة العربية السعودية، وأخيرا مواطنو دولة قطر بعدد 4 متملكين.