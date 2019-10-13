الأحد, 13 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
32 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

انتهاء حظر صيد أسماك الكنعد.. غدا

الأحد 13 أكتوبر 2019 06:22 م بتوقيت مسقط

انتهاء حظر صيد أسماك الكنعد.. غدا

مسقط - الرؤية

ينتهِي، غدا الثلاثاء، حظر صيد أسماك الكنعد في مواسم الإخصاب والتكاثر الطبيعي في سواحل السلطنة للعام الجاري 2019، والذي بدأ تطبيقه في 15 أغسطس الماضي، ولمدة شهرين متتاليين.

وقد كثَّفت وزارة الزراعة والثروة السمكية -مُمثلة في دائرة الرقابة والتراخيص السمكية بالمديرية العامة لتنمية الموارد السمكية بالوزارة، والمديريات والإدارات السمكية في المحافظات الساحلية بالسلطنة- حملات فرق الرقابة السمكية على طول سواحل السلطنة خلال فترة سريان حظر صيد أسماك الكنعد.

وكانتْ الوزارة قد أصدرت قرارا وزاريا رقم (230/2014م) بإصدار لائحة تنظيم صيد أسماك الكنعد استنادا لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية. وتتضمَّن اللائحة: حظر صيد أسماك الكنعد في مواسم الاخصاب وتكاثرها الطبيعي بدءا من 15 أغسطس وحتى 15 أكتوبر من كل عام، مع حظر صيد أسماك الكنعد التي يقل طولها عن 65 سنتيمترا، وعلى الصيادين إعادة الأسماك التي يقل طولها عن الطول المحظور صيده فورا إلى البحر. ويحظر حيازة أسماك الكنعد وتداولها خلال فترة حظر الصيد، ويشمل الحظر التعامل بالبيع والشراء والنقل والتخزين والتصدير.

وتهدفُ الوزارة من تطبيق قرار الحظر إلى المحافظة على مخازين أسماك الكنعد، وتنظيم عملية الصيد وتجنب استنزاف مصائد أسماك الكنعد، والتقليل من ضغط جهد الصيد عليها بما يحقق التوازن بين كميات تلك المخازين وكميات المصيد.

يُشار إلى أنَّ الكنعد من أسماك السطح الكبيرة التي تنتمي إلى العائلة "سكمبريدي" من أشباه التونة التي تهاجر وتتكاثر على امتداد المياه العمانية، وتحظى بطلب كبير في الأسوق المحلية والعالمية ومن أسماك المائدة العمانية، ويقبل عليها المستهلكون بكثرة لأهميتها الغذائية والصحية.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

08 أكتوبر 2019

انتهاء حظر صيد أسماك الكنعد.. الثلاثاء

المزيد

15 أكتوبر 2015

اليوم.. انتهاء حظر صيد أسماك الكنعد في مياه السلطنة

المزيد

12 أكتوبر 2015

انتهاء حظر صيد أسماك الكنعد في مياه السلطنة.. الخميس المقبل

المزيد

16 أكتوبر 2016

رفع حظر صيد أسماك الكنعد في سواحل السلطنة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تداول عقاري بأكثر من 173 مليون ريال عماني في سبتمبر.. وشمال الباطنة الأبرز

الاقتصاد - محلي

توقعات بأمطار رعدية وتساقط حبات البرد على بعض المناطق بالسلطنة

المحليات - أخبار

وزارة الداخلية تنهي استعداداتها لإجراء انتخابات مجلس الشورى

المحليات - أخبار

طلابنا يحصدون 13 ميدالية في أولمبياد الرياضيات والفيزياء الخليجي

المحليات - أخبار

العوفي يطلع على سير العمل في مشاريع "مزون للألبان" و"النماء للدواجن"

الاقتصاد - محلي

السلطنة تسند مناقصة إعادة تأهيل مبنى "بيت العجائب" بزنجبار لشركة إيطالية

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"الأرصاد": سحب ركامية وهطول أمطار على بعض المناطق

المحليات - أخبار

مثول زوجة حاكم دبي أمام المحكمة العليا بلندن

دولي - أخبار

ضبط عدد من منتهكي الحياة البرية بمحمية السرين الطبيعية

المحليات - أخبار

مرسوم سلطاني بمنح الجنسية العمانية لـ 19 شخصا

عمان - مراسيم سلطانية

قطر و"القيمة المضافة" وراء خسائر أكبر شركة ألبان في الخليج

دولي - اقتصاد

وزير الديوان يصدر مدونة "السلوك الوظيفي".. وإقرار الذمة المالية إلزامي "متى طُلب منه"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة