انتهاء حظر صيد أسماك الكنعد.. غدا

مسقط - الرؤية

ينتهِي، غدا الثلاثاء، حظر صيد أسماك الكنعد في مواسم الإخصاب والتكاثر الطبيعي في سواحل السلطنة للعام الجاري 2019، والذي بدأ تطبيقه في 15 أغسطس الماضي، ولمدة شهرين متتاليين.

وقد كثَّفت وزارة الزراعة والثروة السمكية -مُمثلة في دائرة الرقابة والتراخيص السمكية بالمديرية العامة لتنمية الموارد السمكية بالوزارة، والمديريات والإدارات السمكية في المحافظات الساحلية بالسلطنة- حملات فرق الرقابة السمكية على طول سواحل السلطنة خلال فترة سريان حظر صيد أسماك الكنعد.

وكانتْ الوزارة قد أصدرت قرارا وزاريا رقم (230/2014م) بإصدار لائحة تنظيم صيد أسماك الكنعد استنادا لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية. وتتضمَّن اللائحة: حظر صيد أسماك الكنعد في مواسم الاخصاب وتكاثرها الطبيعي بدءا من 15 أغسطس وحتى 15 أكتوبر من كل عام، مع حظر صيد أسماك الكنعد التي يقل طولها عن 65 سنتيمترا، وعلى الصيادين إعادة الأسماك التي يقل طولها عن الطول المحظور صيده فورا إلى البحر. ويحظر حيازة أسماك الكنعد وتداولها خلال فترة حظر الصيد، ويشمل الحظر التعامل بالبيع والشراء والنقل والتخزين والتصدير.

وتهدفُ الوزارة من تطبيق قرار الحظر إلى المحافظة على مخازين أسماك الكنعد، وتنظيم عملية الصيد وتجنب استنزاف مصائد أسماك الكنعد، والتقليل من ضغط جهد الصيد عليها بما يحقق التوازن بين كميات تلك المخازين وكميات المصيد.

يُشار إلى أنَّ الكنعد من أسماك السطح الكبيرة التي تنتمي إلى العائلة "سكمبريدي" من أشباه التونة التي تهاجر وتتكاثر على امتداد المياه العمانية، وتحظى بطلب كبير في الأسوق المحلية والعالمية ومن أسماك المائدة العمانية، ويقبل عليها المستهلكون بكثرة لأهميتها الغذائية والصحية.