الفطيسي يتفقد العمل بـ"تسجيل السفن" في ميناء السلطان قابوس

مسقط - الرؤية

زَارَ مَعَالي الدُّكتور أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي وزير النقل والاتصالات، قسم تسجيل السفن التابع للوزارة في ميناء السلطان قابوس بولاية مطرح.

والتقى معاليه -يُرافقه سعادة سعيد بن حمدون بن سيف الحارثي وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية- الموظفين الفنيين من مُسجِّلي السفن العُمانية ومفتشي السفن الأجنبية الذين يتواجدون في مختلف المواقع الميدانية، ويتعاملون مع السفن الصغيرة والكبيرة، ووجَّه الشكر لهم تقديراً لجهودهم وحثهم على استمرار العطاء والإخلاص في عملهم.

وتجوَّل مَعَاليه في القسم، وأبدى ارتياحه لسرعة الإنجاز وسلاسة العمل، كما زار مَعَاليه مكتب سكرتارية مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن التي تتخذ من السلطنة مقرًّا لها.