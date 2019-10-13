"مسقط 30" يخسر نقطة واحدة.. وصافي الاستثمار غير العماني يتراجع 7%

الرؤية - مريم البادية

انخفضَ المؤشرُ العام لسوق مسقط للأوراق المالية، في إغلاق أمس، إلى مستوى 4012 نقطة تقريبا؛ وخسر نقطة واحدة، بنسبة 0.034 في المئة، مقارنة بمستوى إغلاقه السابق. وانخفض مؤشر العائد الكلي ليصل إلى 4268 نقطة.

وشهدتْ جلسة أمس انخفاضًا في قيم التداول إلى 0.465 مليون ريال بنسبة انخفاض 47 في المئة عمَّا كانت عليه في الجلسة السابقة، ووصلت خلالها إلى 0.881 مليون ريال. وانخفضت القيمة السوقية بنسبة 0.020 في المئة وبلغت ما يقارب 18.75 مليار ريال. وبلغت قيمة شراء غير العمانيين 23 ألف ريال وبنسبة 5 في المئة من إجمالي العمليات، فيما سجلت قيمة بيع غير العمانيين 58 ألف ريال وبنسبة 12 في المئة، وانخفض صافي الاستثمار غير العماني 34 ألف ريال عماني وبنسبة 7 في المئة.

وأغلق القطاع المالي عند مستوى 6571 نقطة منخفضا 12 نقطة وبنسبة 0.19 في المئة، فيما أغلق قطاع الصناعة عند مستوى 4386 نقطة منخفضا 1.5 نقطة وبنسبة تغير 0.03 في المئة. وأغلق قطاع الخدمات عند مستوى 1931 نقطة مرتفعا 1.29 نقطة وبنسبة تغير 0.07 في المئة. وأغلق مؤشر السوق الشرعي عند مستوى 537 نقطة منخفضا 0.07 نقطة وبنسبة 0.01 في المئة.

وجرى التداول أمس على أسهم 26 شركة؛ ارتفعت منها 3 شركات وانخفضت 9 شركات، فيما استقرت أسعار 14 شركة، وتم التداول في 3,129,539 مليون سهم، بعدد صفقات 219 صفقة. وتصدر سهم العمانية لخدمات التمويل قائمة الشركات المرتفعة وأغلق عند 0.094 ريال وبنسبة صعود 3 في المئة، فيما حل سهم المدينة للاستثمار في مقدمة الشركات المنخفضة وأغلق عند 0.022 ريال وبنسبة تغير 8 في المئة. واعتلى سهم بنك مسقط صدارة الأسهم المتداولة من حيث القيمة بتداولات بقيمة 142,290 ألف ريال وبنسبة 31 في المئة. وتصدر سهم إس.إم.إن باور القابضة أكثر الأسهم المتداولة من حيث العدد بتداولات بلغت 674,150 سهما وبنسبة 22 في المئة.

وبلغت قيمة شراء العمانيين 441,779 ألف ريال وبنسبة 94 في المئة من إجمالي المشتريات، وبلغ شراء الخليجيين 5,250 ألف ريال وبنسبة 1 في المئة. وبلغ شراء العرب 5,830 ريال وبنسبة 1.25 في المئة. أما بالنسبة لحركة البيع فقد بلغ بيع العمانيين 407,318 ألف ريال وبنسبة 87 في المئة من إجمالي المبيعات، وبلغ بيع الخليجيين 45,470 الف ريال وبنسبة 10 في المئة، وبلغ بيع العرب 405 آلاف ريال وبنسبة 0.09 في المئة، فيما بلغ بيع الأجانب 11,880 ألف ريال وبنسبة 2 في المئة.