الأحد, 13 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
33 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

47% انخفاضا في قيم التداول إلى 0.465 مليون ريال

"مسقط 30" يخسر نقطة واحدة.. وصافي الاستثمار غير العماني يتراجع 7%

الأحد 13 أكتوبر 2019 05:38 م بتوقيت مسقط

"مسقط 30" يخسر نقطة واحدة.. وصافي الاستثمار غير العماني يتراجع 7%

 

الرؤية - مريم البادية

انخفضَ المؤشرُ العام لسوق مسقط للأوراق المالية، في إغلاق أمس، إلى مستوى 4012 نقطة تقريبا؛ وخسر نقطة واحدة، بنسبة 0.034 في المئة، مقارنة بمستوى إغلاقه السابق. وانخفض مؤشر العائد الكلي ليصل إلى 4268 نقطة.

وشهدتْ جلسة أمس انخفاضًا في قيم التداول إلى 0.465 مليون ريال بنسبة انخفاض 47 في المئة عمَّا كانت عليه في الجلسة السابقة، ووصلت خلالها إلى 0.881 مليون ريال. وانخفضت القيمة السوقية بنسبة 0.020 في المئة وبلغت ما يقارب 18.75 مليار ريال. وبلغت قيمة شراء غير العمانيين 23 ألف ريال وبنسبة 5 في المئة من إجمالي العمليات، فيما سجلت قيمة بيع غير العمانيين 58 ألف ريال وبنسبة 12 في المئة، وانخفض صافي الاستثمار غير العماني 34 ألف ريال عماني وبنسبة 7 في المئة.

وأغلق القطاع المالي عند مستوى 6571 نقطة منخفضا 12 نقطة وبنسبة 0.19 في المئة، فيما أغلق قطاع الصناعة عند مستوى 4386 نقطة منخفضا 1.5 نقطة وبنسبة تغير 0.03 في المئة. وأغلق قطاع الخدمات عند مستوى 1931 نقطة مرتفعا 1.29 نقطة وبنسبة تغير 0.07 في المئة. وأغلق مؤشر السوق الشرعي عند مستوى 537 نقطة منخفضا 0.07 نقطة وبنسبة 0.01 في المئة.

وجرى التداول أمس على أسهم 26 شركة؛ ارتفعت منها 3 شركات وانخفضت 9 شركات، فيما استقرت أسعار 14 شركة، وتم التداول في 3,129,539 مليون سهم، بعدد صفقات 219 صفقة. وتصدر سهم العمانية لخدمات التمويل قائمة الشركات المرتفعة وأغلق عند 0.094 ريال وبنسبة صعود 3 في المئة، فيما حل سهم المدينة للاستثمار في مقدمة الشركات المنخفضة وأغلق عند 0.022 ريال وبنسبة تغير 8 في المئة. واعتلى سهم بنك مسقط صدارة الأسهم المتداولة من حيث القيمة بتداولات بقيمة 142,290 ألف ريال وبنسبة 31 في المئة. وتصدر سهم إس.إم.إن باور القابضة أكثر الأسهم المتداولة من حيث العدد بتداولات بلغت 674,150 سهما وبنسبة 22 في المئة.

وبلغت قيمة شراء العمانيين 441,779 ألف ريال وبنسبة 94 في المئة من إجمالي المشتريات، وبلغ شراء الخليجيين 5,250 ألف ريال وبنسبة 1 في المئة. وبلغ شراء العرب 5,830 ريال وبنسبة 1.25 في المئة. أما بالنسبة لحركة البيع فقد بلغ بيع العمانيين  407,318 ألف ريال وبنسبة 87 في المئة من إجمالي المبيعات، وبلغ بيع الخليجيين 45,470 الف ريال وبنسبة 10 في المئة، وبلغ بيع العرب 405 آلاف ريال وبنسبة 0.09 في المئة، فيما بلغ بيع الأجانب 11,880 ألف ريال وبنسبة 2 في المئة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

04 سبتمبر 2019

مؤشر سوق مسقط يخسر 5 نقاط.. وصافي الاستثمار غير العماني يتراجع 2.51%

المزيد

03 يوليو 2019

مؤشر سوق مسقط يفقد 34 نقطة .. وصافي الاستثمار غير العماني يرتفع 175 ألف ريال

المزيد

02 سبتمبر 2019

"مسقط 30" يخسر نقطتين.. وصافي الاستثمار غير العماني يرتفع 18 ألف ريال

المزيد

18 أغسطس 2019

مؤشر سوق مسقط يربح نقطة واحدة.. و2% زيادة في صافي الاستثمار غير العماني

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

توقعات بأمطار رعدية وتساقط حبات البرد على بعض المناطق بالسلطنة

المحليات - أخبار

وزارة الداخلية تنهي استعداداتها لإجراء انتخابات مجلس الشورى

المحليات - أخبار

طلابنا يحصدون 13 ميدالية في أولمبياد الرياضيات والفيزياء الخليجي

المحليات - أخبار

العوفي يطلع على سير العمل في مشاريع "مزون للألبان" و"النماء للدواجن"

الاقتصاد - محلي

السلطنة تسند مناقصة إعادة تأهيل مبنى "بيت العجائب" بزنجبار لشركة إيطالية

المحليات - أخبار

هيثم بن طارق: اعتماد الاستراتيجية الثقافية الخليجية يترجم جهود النهوض بالثقافة في «دول التعاون»

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"الأرصاد": سحب ركامية وهطول أمطار على بعض المناطق

المحليات - أخبار

مثول زوجة حاكم دبي أمام المحكمة العليا بلندن

دولي - أخبار

ضبط عدد من منتهكي الحياة البرية بمحمية السرين الطبيعية

المحليات - أخبار

مرسوم سلطاني بمنح الجنسية العمانية لـ 19 شخصا

عمان - مراسيم سلطانية

قطر و"القيمة المضافة" وراء خسائر أكبر شركة ألبان في الخليج

دولي - اقتصاد

وزير الديوان يصدر مدونة "السلوك الوظيفي".. وإقرار الذمة المالية إلزامي "متى طُلب منه"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة