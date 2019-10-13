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تكريم الفائزين ببطولة "ميتسوبيشي" المدرسية لكرة اليد

الأحد 13 أكتوبر 2019 05:35 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

استضافَ مُجمَّع السلطان قابوس الرياضي بمحافظة مسقط، منافسات بطولة ميتسوبيشي المدرسية الخامسة لكرة اليد، بحضور عددٍ من المسؤولين في مؤسسة الزبير ومجموعة الزبير للسيارات والاتحاد العماني لكرة اليد والمشرفين على الفرق المشاركة. وجاء في المركز الأول مدرسة الآمال، وفي المركز الثاني مدرسة غلا، وجاءت مدرسة وادي عدي في المركز الثالث.

وتنظِّم الشركة العامة للسيارات -الوكيل الرسمي لميتسوبيشي- منافسات البطولة؛ بهدف نشر اللعبة بين النشء، بناءً على اتفاقية الدعم والتبني الموقعة بين مؤسسة الزبير والاتحاد العماني لكرة اليد. وتأتي البطولة الخامسة تتويجًا لنجاحات النسخ السابقة في تعزيز انتشار رياضة كرة اليد بين أفراد المجتمع، وإيجاد قاعدة من اللاعبين الممارسين لهذه الرياضة العالمية، وتعزيز صفوف الأندية المحلية والمنتخبات الوطنية باللاعبين المجيدين القادرين على صناعة الفارق في البطولات العالمية. وقد شهدت البطولة الماضية إضافة محافظتي ظفار والبريمي إلى المحافظات المشاركة؛ وتشمل: مسقط، وشمال الباطنة، وجنوب الباطنة، والداخلية.

وقالتْ زُوينة العزرية مديرة الإتصالات بالشركة العامة للسيارات: انطلقت بطولة ميستوبيشي المدرسية لكرة اليد منذ 5 أعوام، وكانت ولا تزال واحدة من أهم المبادرات التي توثق الشراكة بين القطاع الرياضي ومؤسسة الزبير ومجموعة الشركات التابعة لها. ونحن سعداء بالشراكة مع الاتحاد العماني لكرة اليد وخلق هذه المساحة الإيجابية لأبنائنا الطلاب لممارسة كرة اليد في بطولة ميستوبيشي لكرة اليد. وتحقق البطولة هدفا من أهداف التعاون والتشارك مع الاتحاد العماني لكرة اليد، وهو نشر اللعبة وتوسيع أرضية ممارستها بمختلف ولايات السلطنة.

وأوضحت العزرية: نشهد تطورا ملحوظا في الدورة الخامسة لهذه البطولة من حيث التنظيم وعدد المدارس المشاركة، ونأمل أن تستمر البطولة وأن تحقق أهدافها المرجوة. ونتوجه بالشكر للفريق الذي يشرف على تنظيم وإعداد البطولة وطاقم التحكيم الذي يرافقنا في كل محافظة.

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