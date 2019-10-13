الأحد, 13 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
32 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. شركات ومناقصات
  5. عرض الخبر

"اكتشف أمريكا" في "لولو هايبرماركت" حتى 19 أكتوبر

الأحد 13 أكتوبر 2019 05:34 م بتوقيت مسقط

"اكتشف أمريكا" في "لولو هايبرماركت" حتى 19 أكتوبر

مسقط - الرؤية

أطلقَ "لولو هايبر ماركت" حملة "اكتشف أمريكا 2019" للترويج لأفضل المنتجات الأمريكية في السلطنة حتى 19 أكتوبر، وتشمل مجموعة واسعة من المنتجات التي تم نقلها خصيصا من الولايات المتحدة إلى متسوقي "لولو".

وأقيم حفل إطلاق الحملة في فرع لولو هايبرماركت بوشر، وافتتحه سعادة مارك جي. سيفرز سفير الولايات المتحدة لدى السلطنة. ويقام العرض في فروع مختارة من لولو هايبرماركت؛ ويشمل منتجات غذائية وغير غذائية، إلى جانب منتجات الصحة والجمال من الولايات المتحدة بأسعار خاصة. وقد رعى "لولو" هذه الحملة على مدار السنوات الخمس الماضية في السلطنة.

وقال سعادة السفير الأمريكي مارك جي. سيفرز إنَّ عرض "اكتشف أمريكا" بمثابة منصة للترويج لأفضل العلامات التجارية الأمريكية للمواطنين والمقيمين في سلطنة عمان ومنطقة الخليج. وتقدِّر السفارة الأمريكية مشاركة لولو المستمرة في حملة "اكتشف أمريكا" السنوية، ولا يزال هذا يمثل شراكة قيمة ومزدهرة. ويعمل المركز العماني الأمريكي التجاري -الشريك في "اكتشف أمريكا"- عن كثب مع السفارة الأمريكية للترويج للمنتجات الأمريكية في سلطنة عمان وتسهيل التجارة الثنائية. وتتضمن حملة "اكتشف أمريكا" سلسلة من فعاليات الترويج التجاري للاحتفاء بالعلاقات الاقتصادية الأمريكية-العمانية القوية، وعرض الأعمال التجارية الأمريكية والتكنولوجيا والأغذية والموسيقى.

وقال شبير كي المدير الإقليمي في "لولو" بالسلطنة: كرَّس "لولو" أسبوعا كاملا لعرض المنتجات الأمريكية والترويج لها. وأنا على يقين بأن هذه ستكون فرصة استثنائية للعملاء لاستكشاف بعض منتجات "صنع في امريكا" العالية الجودة. ونحن سعداء لارتباطنا بهذه العروض الترويجية الخاصة بهذا البلد، والتي تعزز الطلب المتزايد على منتجاته في البلاد.

وقد استجلب "لولو" خصيصا بالطائرة بعضا من أفضل العلامات التجارية الأمريكية للأطعمة الطازجة والمجمدة والفطائر والكيك والشوكولاتة للترويج. وتم إعداد كاونترات خاصة لأخذ العينات في المتجر لتمكين العملاء من الحصول على مذاق حقيقي لبعض أفضل الأطباق الأمريكية، إلى جانب منتجات أشهر العلامات التجارية.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

07 أكتوبر 2018

"اكتشف أمريكا" في "لولو" حتى 14 أكتوبر

المزيد

05 نوفمبر 2017

الاحتفال بتدشين العرض الترويجي "اكتشف أمريكا 2017" في "لولو هايبر ماركت"

المزيد

07 نوفمبر 2016

"لولو" يدشن العرض الترويجي "اكتشف أمريكا 2016 "

المزيد

01 أبريل 2018

اللولو هايبرماركت يصدر توضيحا لما تم تداوله عن بيض لولو

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تداول عقاري بأكثر من 173 مليون ريال عماني في سبتمبر.. وشمال الباطنة الأبرز

الاقتصاد - محلي

توقعات بأمطار رعدية وتساقط حبات البرد على بعض المناطق بالسلطنة

المحليات - أخبار

وزارة الداخلية تنهي استعداداتها لإجراء انتخابات مجلس الشورى

المحليات - أخبار

طلابنا يحصدون 13 ميدالية في أولمبياد الرياضيات والفيزياء الخليجي

المحليات - أخبار

العوفي يطلع على سير العمل في مشاريع "مزون للألبان" و"النماء للدواجن"

الاقتصاد - محلي

السلطنة تسند مناقصة إعادة تأهيل مبنى "بيت العجائب" بزنجبار لشركة إيطالية

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"الأرصاد": سحب ركامية وهطول أمطار على بعض المناطق

المحليات - أخبار

مثول زوجة حاكم دبي أمام المحكمة العليا بلندن

دولي - أخبار

ضبط عدد من منتهكي الحياة البرية بمحمية السرين الطبيعية

المحليات - أخبار

مرسوم سلطاني بمنح الجنسية العمانية لـ 19 شخصا

عمان - مراسيم سلطانية

قطر و"القيمة المضافة" وراء خسائر أكبر شركة ألبان في الخليج

دولي - اقتصاد

وزير الديوان يصدر مدونة "السلوك الوظيفي".. وإقرار الذمة المالية إلزامي "متى طُلب منه"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة