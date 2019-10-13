"اكتشف أمريكا" في "لولو هايبرماركت" حتى 19 أكتوبر

مسقط - الرؤية

أطلقَ "لولو هايبر ماركت" حملة "اكتشف أمريكا 2019" للترويج لأفضل المنتجات الأمريكية في السلطنة حتى 19 أكتوبر، وتشمل مجموعة واسعة من المنتجات التي تم نقلها خصيصا من الولايات المتحدة إلى متسوقي "لولو".

وأقيم حفل إطلاق الحملة في فرع لولو هايبرماركت بوشر، وافتتحه سعادة مارك جي. سيفرز سفير الولايات المتحدة لدى السلطنة. ويقام العرض في فروع مختارة من لولو هايبرماركت؛ ويشمل منتجات غذائية وغير غذائية، إلى جانب منتجات الصحة والجمال من الولايات المتحدة بأسعار خاصة. وقد رعى "لولو" هذه الحملة على مدار السنوات الخمس الماضية في السلطنة.

وقال سعادة السفير الأمريكي مارك جي. سيفرز إنَّ عرض "اكتشف أمريكا" بمثابة منصة للترويج لأفضل العلامات التجارية الأمريكية للمواطنين والمقيمين في سلطنة عمان ومنطقة الخليج. وتقدِّر السفارة الأمريكية مشاركة لولو المستمرة في حملة "اكتشف أمريكا" السنوية، ولا يزال هذا يمثل شراكة قيمة ومزدهرة. ويعمل المركز العماني الأمريكي التجاري -الشريك في "اكتشف أمريكا"- عن كثب مع السفارة الأمريكية للترويج للمنتجات الأمريكية في سلطنة عمان وتسهيل التجارة الثنائية. وتتضمن حملة "اكتشف أمريكا" سلسلة من فعاليات الترويج التجاري للاحتفاء بالعلاقات الاقتصادية الأمريكية-العمانية القوية، وعرض الأعمال التجارية الأمريكية والتكنولوجيا والأغذية والموسيقى.

وقال شبير كي المدير الإقليمي في "لولو" بالسلطنة: كرَّس "لولو" أسبوعا كاملا لعرض المنتجات الأمريكية والترويج لها. وأنا على يقين بأن هذه ستكون فرصة استثنائية للعملاء لاستكشاف بعض منتجات "صنع في امريكا" العالية الجودة. ونحن سعداء لارتباطنا بهذه العروض الترويجية الخاصة بهذا البلد، والتي تعزز الطلب المتزايد على منتجاته في البلاد.

وقد استجلب "لولو" خصيصا بالطائرة بعضا من أفضل العلامات التجارية الأمريكية للأطعمة الطازجة والمجمدة والفطائر والكيك والشوكولاتة للترويج. وتم إعداد كاونترات خاصة لأخذ العينات في المتجر لتمكين العملاء من الحصول على مذاق حقيقي لبعض أفضل الأطباق الأمريكية، إلى جانب منتجات أشهر العلامات التجارية.