ميثاق للصيرفة الإسلامية يقدم خدمات تأمين السيارات بالتعاون مع "تكافل عمان"

مسقط - الرؤية

أطلقَ ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط منتج تغطية التكافل للسيارات، مُصمَّمًا حصريًّا لتلبية احتياجات التأمين على السيارات لجميع الزبائن، بالتعاون مع شركة التأمين الرائدة "تكافل عمان"، ليتمكن جميع زبائن ميثاق للصيرفة الإسلامية من الاستفادة من التسهيلات والخدمات والمزايا التي تقدمها تكافل عمان للتأمين في مجال تغطية تكافل السيارات الشامل أو تكافل الطرف الثالث.

وتشملُ تغطية تكافل السيارات الحماية ضد الخسـارة أو الضـرر للسيارة المغطاة أو عند وقوع حادث أو عند السرقة أو الحريـق أو التصـرف المـؤذي لطـرف ثالـث، إضافة لتغطية المخاطر الطبيعية مع حصول زبائن ميثاق على أسعار تنافسية عند اختيار تكافل عمان للتأمين، إضافة إلى ميزات أخرى تعد قيمة مضافة؛ مثل: تغطية تأمينية على الحوادث الشخصية لـ7 ركاب مجاناً، وتغطية التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإصلاح السيارات من الوكالة في سنة التسجيل الأولى، مع خيار إصلاح السيارات من الوكالة حتى 3 سنوات من أول تسجيل بتكلفة رمزية إضافية.

كما تقدم "تكافل عمان" من خلال التأمين الشامل تغطية السيارة لمدة 7 سنوات، وتوفير سيارة بديلة لمدة 15 يوما في حالة وقوع حادث، مع توفير خدمة نقل وتسليم السيارة للوكالة لإجراء الصيانة الروتينية مرة واحدة في السنة، ويمكن الاستفادة من تغطية تكافل السفر السنوية في جميع أنحاء العالم.

كذلك يتمتع زبائن "حفاوة" بخيار تصليح السيارات بالوكالة حتى 5 سنوات كميزة حصرية، كما يتمتع زبائن "ميثاق" بميزة في مجال تغطية تكافل السيارات الطرف الثالث؛ حيث تغطي الوثيقة التأمينية عند وقوع حادث للسيارة تحت تغطية الطرف الثالث والقيام بالتصليح أو التعويض، وكذلك تتحمل تكافل عمان للتأمين كافة مسؤولية الطرف الثالث، أو أي أضرار تلحق بسيارة الطرف الثالث، إضافة إلى تغطية التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومصاريف العلاج الطبي الناتج عن الحوادث، كل ذلك بأسعار تنافسية خاصة لزبائن ميثاق للصيرفة الإسلامية.

ولتعزيز دوره الريادي في تقديم التسهيلات المصرفية الإسلامية، يحرص "ميثاق" على التعاون مع مختلف المؤسسات والشركات لتقديم خدمات ومزايا للزبائن تقدم لهم قيمة مضافة وبأسعار تنافسية، والتي من بينها اتفاقية التعاون مع تكافل عمان للتأمين، كما يحرص ميثاق للصيرفة الإسلامية على تطوير المنتجات وتقديم خدمات تواكب كافة المستجدات الحالية والمستقبلية بشكل مستمر؛ علما بأنَّ كل منتج من منتجات ميثاق للصيرفة الإسلامية يمرُّ عبر مجموعة من إجراءات مراجعة الالتزام بأحكام الشريعة من قبل هيئة الرقابة الشرعية، والتي تمت صياغتها بتوافق مع تشريعات البنك المركزي العماني.