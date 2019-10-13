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وظائف شاغرة للعمانيين في "طيران الإمارات"

الأحد 13 أكتوبر 2019 04:08 م بتوقيت مسقط

وظائف شاغرة للعمانيين في "طيران الإمارات"

 

مسقط- الرؤية

تنظم طيران الإمارات يوماً مفتوحاً في السلطنة لاستقطاب الشابات والشبان العمانيين للعمل مضيفين جويين مع أكبر ناقلة دولية في العالم، وتأتي هذه الحملة في إطار جهود طيران الإمارات المستمرة لتعزيز أطقم الخدمات الجوية، وتلبية متطلبات التوسعات السريعة لأسطولها ومحطاتها.

وسوف يلتقي مسؤولون من قسم التوظيف في طيران الإمارات مع المهتمين بالعمل خلال "اليوم المفتوح" الذي تعتزم الناقلة تنظيمه يوم السبت الموافق 19 أكتوبر 2019، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً في فندق بارك إن باي راديسون في مسقط.

وينبغي على الشابات والشبان العمانيين المهتمين مع طيران الإمارات الحضور إلى مكان اللقاء، مصطحبين معهم سيرة ذاتية باللغة الإنجليزية وصورتين بملابس رسمية: واحدة طولية والأخرى بحجم صورة جواز السفر. كما يمكن زيارة الموقع الإلكتروني http://www.emiratesgroupcareers.com/cabin-crew/ للاطلاع على مزيد من المعلومات.

ويتضمن اليومان المفتوحان عروضاً إيضاحية يقدمها مسؤولو التوظيف للحضور وعمليات اختيار أولية ومجموعات عمل نقاشية. وسوف يدعى من تنطبق عليهم الشروط إلى مقابلات رسمية لاحقاً، وينتقل المرشحون بعدئذ إلى المقر الرئيس لطيران الإمارات، حيث ستتاح لهم فرصة الإقامة في دبي، التي تشتهر بطابعها العالمي ومراكز التسوق والفنادق الحديثة ومستوى المعيشة الراقي.

وسوف يلتحق المرشحون بفريق الخدمات الجوية في طيران الإمارات، الذي يضم عاملين من نحو 135 جنسية، بعد أن يتم تدريبهم وفق المعايير الرفيعة للخدمات الجوية التي تعتمدها الناقلة.

ويحصل أفراد أطقم الخدمات الجوية على رواتب مجزية غير خاضعة للضرائب ومزايا جيدة وظروف عمل ممتازة، وسكن حديث مفروش وتغطية طبية كاملة وإجازة سنوية مدتها ثلاثون يوماً مع تذكرة سنوية إلى بلد الموظف.

ويمكن لمضيفات ومضيفي طيران الإمارات الاستفادة من ميزة الحصول على تذاكر مخفضة بأسعار رمزية على رحلات الناقلة وغيرها من شركات الخطوط الجوية العالمية، ما يفتح أمامهم باباً مثيراً للسفر والتجوال حول العالم.

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