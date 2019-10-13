آخر تطورات وفاة وإصابة 6 إماراتيين في حادث مروري بصلالة

دبي - الوكالات

تكفلت شرطة دبي بنقل طفلتين جوا إلى مستشفى راشد بالإمارات لاستكمال العلاج، بعد تعرضهما لحادث مأساوي وقع في صلالة أثناء قضائهما إجازة مع الأسرة.

وكان عددا من الأقارب من أسرة واحدة كانوا يستقلون سيارة أثناء قضائهم إجازة في صلالة، وفي الطريق فقد السائق السيطرة على السيارة لتتدهور بهم وتودي بحياة 3 أشخاص، فيما تم نقل 3 فتيات إلى مستشفى السلطان قابوس بصلالة.

وكانت اثنتين من الفتيات تسمح حالتهما الصحية بنقلهما إلى مستشفى راشد لاستكمال العلاج، وهما طفلتان تبلغ إحداهما من العمر 9 سنوات ويعمل والدها في شرطة دبي، فيما الأخرى تبلغ من العمر 15 عاما ويعمل والدها في شركة خاصة.

وتماثلت الفتاة البالغة من العمر 9 سنوات للشفاء وغادرت المستشفى، فيما ما زالت ذو الـ15 عاما تتلقى العلاج.