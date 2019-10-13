الأحد, 13 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
35 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. من هنا وهناك
  4. عرض الخبر

آخر تطورات وفاة وإصابة 6 إماراتيين في حادث مروري بصلالة

الأحد 13 أكتوبر 2019 03:39 م بتوقيت مسقط

آخر تطورات وفاة وإصابة 6 إماراتيين في حادث مروري بصلالة

دبي - الوكالات

تكفلت شرطة دبي بنقل طفلتين جوا إلى مستشفى راشد بالإمارات لاستكمال العلاج، بعد تعرضهما لحادث مأساوي وقع في صلالة أثناء قضائهما إجازة مع الأسرة.

وكان عددا من الأقارب من أسرة واحدة كانوا يستقلون سيارة أثناء قضائهم إجازة في صلالة، وفي الطريق فقد السائق السيطرة على السيارة لتتدهور بهم وتودي بحياة 3 أشخاص، فيما تم نقل 3 فتيات إلى مستشفى السلطان قابوس بصلالة.

وكانت اثنتين من الفتيات تسمح حالتهما الصحية بنقلهما إلى مستشفى راشد لاستكمال العلاج، وهما طفلتان تبلغ إحداهما من العمر 9 سنوات ويعمل والدها في شرطة دبي، فيما الأخرى تبلغ من العمر 15 عاما ويعمل والدها في شركة خاصة.

وتماثلت الفتاة البالغة من العمر 9 سنوات للشفاء وغادرت المستشفى، فيما ما زالت ذو الـ15 عاما تتلقى العلاج.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

01 أغسطس 2016

وفاة إماراتيين وإصابة 6 في حادث مروري بهيماء

المزيد

17 أغسطس 2016

وفاة إماراتيين واصابة عمانيين في حادث مروري بثمريت

المزيد

10 يوليو 2017

وفاة شخص وإصابة أخر في حادث مروري بولاية هيما

المزيد

26 نوفمبر 2017

وفاة شخص وإصابة 4 أخرين في حادث مروري بولاية إزكي

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

وزارة الداخلية تنهي استعداداتها لإجراء انتخابات مجلس الشورى

المحليات - أخبار

طلابنا يحصدون 13 ميدالية في أولمبياد الرياضيات والفيزياء الخليجي

المحليات - أخبار

العوفي يطلع على سير العمل في مشاريع "مزون للألبان" و"النماء للدواجن"

الاقتصاد - محلي

السلطنة تسند مناقصة إعادة تأهيل مبنى "بيت العجائب" بزنجبار لشركة إيطالية

المحليات - أخبار

هيثم بن طارق: اعتماد الاستراتيجية الثقافية الخليجية يترجم جهود النهوض بالثقافة في «دول التعاون»

المحليات - أخبار

"الإحصاء والمعلومات": منح 17 ألفا و833 قطعة أرض سكنية في السلطنة بنهاية أغسطس

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

جلالة السلطان يصدر 4 مراسيم سامية

عمان - مراسيم سلطانية

"الأرصاد": سحب ركامية وهطول أمطار على بعض المناطق

المحليات - أخبار

مثول زوجة حاكم دبي أمام المحكمة العليا بلندن

دولي - أخبار

ضبط عدد من منتهكي الحياة البرية بمحمية السرين الطبيعية

المحليات - أخبار

مرسوم سلطاني بمنح الجنسية العمانية لـ 19 شخصا

عمان - مراسيم سلطانية

قطر و"القيمة المضافة" وراء خسائر أكبر شركة ألبان في الخليج

دولي - اقتصاد

إعلان أسفل الأكثر قراءة