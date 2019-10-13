الأحد, 13 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
35 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

قطر تعلق بعد تحفظها على الإدانة العربية بشأن العملية العسكرية التركية

الأحد 13 أكتوبر 2019 02:13 م بتوقيت مسقط

قطر تعلق بعد تحفظها على الإدانة العربية بشأن العملية العسكرية التركية

 

 

الدوحة - الوكالات

أصدرت الحكومة القطرية، تعليقا رسميا على تحفظها على بيان صدر أمس السبت، عن اجتماع طارئ عقدته جامعة الدول العربية بشأن العملية العسكرية التركية الجديدة شمال شرقي سوريا.

ودافع مدير المكتب الإعلامي التابع لوزارة الخارجية القطرية، أحمد بن سعيد الرميحي، على حسابه عبر "تويتر"، عن قرار الدوحة التحفظ على البيان الذي "أدان العملية التركية ووصفها بأنها عدوان واحتلال لأراضي دولة عربية".

وقال الرميحي: "التحفظ على قرار الجامعة العربية للاجتماع الطارئ للنظر بعملية "نبع السلام" التركية في شمالي سوريا هو قرار سيادي لكل دولة".

وكانت تركيا أعلنت أن الجانب القطري أبدى دعمه للعملية في مكالمة هاتفية جرت بين وزيري دفاع البلدين خلوصي آكار وخالد بن محمد العطية.

وتعرضت أنقرة في الأيام الأخيرة لانتقادات عربية ودولية واسعة على خلفية هجومها الجديد على المقاتلين الأكراد في شرق الفرات بسوريا.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

17 مارس 2015

البوسنة تقدم 550 طنا من الأسلحة للعراق .. والحكومة تعلق العملية العسكرية على تكريت

المزيد

12 أكتوبر 2019

أول تعليق رسمي إيراني على العملية العسكرية التركية في سوريا

المزيد

27 مارس 2015

اليمن: الجامعة العربية تؤيد ضرب الحوثيين.. وأمريكا تثني على العملية العسكريّة بقيادة السعودية

المزيد

10 يناير 2017

السلطنة تشارك في اجتماع الجامعة العربية بشأن ليبيا

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

وزارة الداخلية تنهي استعداداتها لإجراء انتخابات مجلس الشورى

المحليات - أخبار

طلابنا يحصدون 13 ميدالية في أولمبياد الرياضيات والفيزياء الخليجي

المحليات - أخبار

العوفي يطلع على سير العمل في مشاريع "مزون للألبان" و"النماء للدواجن"

الاقتصاد - محلي

السلطنة تسند مناقصة إعادة تأهيل مبنى "بيت العجائب" بزنجبار لشركة إيطالية

المحليات - أخبار

هيثم بن طارق: اعتماد الاستراتيجية الثقافية الخليجية يترجم جهود النهوض بالثقافة في «دول التعاون»

المحليات - أخبار

"الإحصاء والمعلومات": منح 17 ألفا و833 قطعة أرض سكنية في السلطنة بنهاية أغسطس

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

جلالة السلطان يصدر 4 مراسيم سامية

عمان - مراسيم سلطانية

"الأرصاد": سحب ركامية وهطول أمطار على بعض المناطق

المحليات - أخبار

مثول زوجة حاكم دبي أمام المحكمة العليا بلندن

دولي - أخبار

ضبط عدد من منتهكي الحياة البرية بمحمية السرين الطبيعية

المحليات - أخبار

مرسوم سلطاني بمنح الجنسية العمانية لـ 19 شخصا

عمان - مراسيم سلطانية

قطر و"القيمة المضافة" وراء خسائر أكبر شركة ألبان في الخليج

دولي - اقتصاد

إعلان أسفل الأكثر قراءة