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١٥ أكتوبر .. آخر موعد للتقدم لمسابقة "رالي العرب لريادة الأعمال 2019"

الأحد 13 أكتوبر 2019 12:43 م بتوقيت مسقط

١٥ أكتوبر .. آخر موعد للتقدم لمسابقة "رالي العرب لريادة الأعمال 2019"

 

القاهرة - خاص

 حسب ما حددته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ينتهي بنهاية يوم ١٥ أكتوبر الحالي موعد التقدم لمسابقة "رالي العرب لريادة الأعمال2019 " التي تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برعاية جامعة الدول العربية، وبالتعاون مع مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة اليونيدو، والمركز العربي الدولي لريادة الاعمال بمملكة البحرين، واتحاد الغرف العربية، وغرفة التجارة والصناعة في البحرين .

وتهدف المسابقة إلى إشراك وبناء قدرات الشباب العربي والمصري، من خلال تعريفهم بثقافة ريادة الأعمال وصقل مهاراتهم وتزويدهم بالمهارات الأساسية، وهي مصممة لتشجيع ومساعدة طلاب الجامعات في المنطقة العربية على تحويل أفكارهم المبتكرة إلى شركات ناشئة، وذلك بالتنسيق ودعم من  أتحاد الجامعات العربية وأتحاد الشباب العربي للتنمية المستدامة.

وحسب ما أكده الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج؛ رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فإن المسابقة تأتي استمرار لدور الأكاديمية في تقديم كافة الجهود لدعم الشباب والطلاب ورواد الأعمال في الوطن العربي، وربطهم بأحتياجات السوق وخلق فرص العمل بما يساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة بالوطن العربي ومصر،   وذلك من خلال بناء قدرات الشباب العربي وطلاب الجامعات في المنطقة العربية وتعريفهم بثقافة ريادة الأعمال وتزويدهم بالمهارات الأساسية، ومساعدتهم على تحويل أفكار مشروعاتهم المبتكرة إلى كيانات قائمة بالفعل بالسوق.

وأوضح د. عبد الغفار، أن توقيت هذه المبادرة هو جٌنـي لثمار الجهود المبذولة  علي مدار أعوام عديدة،  لدعم الأبداع والابتكار والتطوير المستمر بالأكاديمية العربية، بأعتبار ذلك من ركائز أستدامة التٌميز الأكاديمي والعملي بالأكاديمية.

وأوضح السيد وائل الدسوقي ، مدير مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية أن المجالات التي تركز عليها المسابقة هي: البرمجة والتطبيقات، وتكنولوجيا الزراعة، وتكنولوجيات الجيل الرابع الصناعية و كذا قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.

واضاف أن المشاركين بالمسابقة من ذوي الأفكار الواعدة والمتأهلين للتصفيات النهائية، سيحصلون على فرصة لتقديم أفكارهم أمام مجتمع الأعمال والمستثمرين، وذلك تزامنا مع عقد المنتدى العالمي لرواد الأعمال والأستثمار 2019 والمؤتمر الثامن عشر  لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، في شهر نوفمبر القادم و الذي سيعقد بمدينة المنامة بمملكة البحرين الشقيقة.

 كما ستحصل أفضل ثلاثة فرق في المرحلة النهائية على جوائز مالية مقدمة  من غرفة تجارة البحرين، بقيمة 50,000 دولارأمريكي للفائز الأول، 25,000 دولار أمريكي للفائز الثاني، و 10,000 دولار أمريكي للفائز الثالث،  علما بأن الموعد النهائي للتقديم  يوم 15 أكتوبر  من خلال موقع المسابقة فقط وهو    www.entrepreneurshiprally.com

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