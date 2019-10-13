السلطنة تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للمواصفات لتعزيز الجودة والحفاظ على السلامة والصحة

مسقط - الرؤية

تُشارك السلطنة غدا الإثنين نظيراتها دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للمواصفات الذي يُصادف الرابع عشر من شهر أكتوبر من كل عام وهو اليوم الذي أعلن فيه عن قيام المنظمة الدولية للتقييس في عام 1946، ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار "المواصفات القياسية للفيديو تخلق منصة عالمية".

وقال خميس بن عبد الله الفارسي مدير عام المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة إن المنظمة الدولية للتقييس تقوم في كل عام وبمشاركة اللجنة الدولية الكهروتقنية والاتحاد الدولي للاتصالات باختيار شعار لهذا اليوم يتم تعميمه على جميع الدول الأعضاء ليتم التركيز على إيضاح الجهود التي يقوم بها التقييس في هذا المجال. وأضاف الفارسي أنَّ اختيار الشعار لهذا العام يشير إلى أن الفيديو هو وسيلة التعبير الحديثة وأن التطورات في تكنولوجيا الفيديو غيرت من العالم المعاصر، وأحدثت ثورة في مجال الترفيه وربطت الأصدقاء والعائلات في جميع أنحاء العالم.

وبيَّن مدير عام المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة أن الفيديو يثري التجارب في مجال الاتصالات والقدرة على إجراء التحسينات الرئيسية في الرعاية الطبية والتعليم، مشيرا إلى أنَّه في العقود الأخيرة دفع الابتكار جودة الفيديو بقفزة هائلة إلى الأمام وأصبح الفيديو متاحا بشكل أكبر مما يساعد الأشخاص في جميع أنحاء العالم على مشاركة قصصهم في صور حيَّة متحركة.

وقال إن تطور الفيديو وإمكانية الوصول إليه كلها مبنية على المواصفات القياسية الدولية حيث إن المواصفات القياسية الدولية تلبي طلب الصناعة للحصول على قدرات الضغط القوية وتتيح الانتقال السلس إلى الجيل التالي من تقنية ضغط الفيديو مما يساعد الصناعة على زيادة العائد على كل موجة من الاستثمار.

وأوضح أن التقييس أو التوحيد القياسي يعتبر في هذا العصر أحد المحاور الرئيسية للتنمية في مجال الصناعة والتجارة وتقديم الخدمات فالتقييس يشمل إصدار المواصفات القياسية وإجراءات تقييم المطابقة وإصدار الشهادات. وقال مدير عام المواصفات والمقاييس إن التوحيد القياسي في أبسط مفاهيمه هو إصدار مواصفة قياسية لسلعة ما بمستوى جودة يلبي احتياجات الصناع والتجار والمستخدمين وتتصف هذه السلعة مهما تعددت مصادر إنتاجها بالحفاظ على السلامة والصحة العامة والبيئة.

وأشار إلى أنَّ وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت ما يقارب من 25 ألف مواصفة قياسية عمانية وخليجية موحدة في مختلف المجالات الصناعية والخدمية وهي متاحة للبيع في المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بالوزارة.

ونوَّه مدير عام المواصفات والمقاييس إلى أن وزارة التجارة والصناعة ممثلة في المديرية العامة للمواصفات والمقاييس تشارك مشاركة فاعلة في عضوية كل من هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومركز المواصفات العربية التابع للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والمنظمة الدولية للتقييس "الآيزو" واللجنة الدولية للكهروتقنية وهيئة دستور الغذاء المنبثقة عن منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية التابعتين للأمم المتحدة.