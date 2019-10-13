الأحد, 13 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
27 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. شركات ومناقصات
  5. عرض الخبر

استمرار النمو في التمويل الممنوح من المصارف الإسلامية

الأحد 13 أكتوبر 2019 08:44 ص بتوقيت مسقط

استمرار النمو في التمويل الممنوح من المصارف الإسلامية

 

مسقط - العمانية

أشار التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني إلى استمرار النمو في التمويل الممنوح من قبل البنوك والنوافذ الإسلامية ليصل إلى حوالي 7ر3 مليار ريال عماني في نهاية يوليو 2019 مقارنة مع 1ر3 مليار ريال في نهاية يوليو 2018.

وذكر التقرير أن إجمالي الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية وصل إلى 4ر3 مليار ريال عماني في يوليو 2019 مقارنة مع 1ر3 مليار ريال عماني في نهاية يوليو 2018.

وانعكاسًا لهذه التطورات وصل إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة إلى 7ر4 مليار ريال عماني في نهاية يوليو 2019 لترتفع حصتها من إجمالي أصول القطاع المصرفي إلى 6ر13 بالمائة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

27 يناير 2018

3 مليارات ريال إجمالي التمويل الممنوح من قطاع الصيرفة الإسلامية بنهاية نوفمبر الماضي

المزيد

15 نوفمبر 2015

فرص جيدة للنمو أمام المصارف والنوافذ الإسلامية مع تضاعف الإيرادات وازدياد الإقبال على التمويل المتوافق مع الشريعة

المزيد

24 فبراير 2018

3 مليارات ريال إجمالي التمويل الممنوح من "الإسلامية" بنهاية ديسمبر

المزيد

21 أغسطس 2017

المصارف الإسلامية بين الخيار والاختيار

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

وزارة الداخلية تنهي استعداداتها لإجراء انتخابات مجلس الشورى

المحليات - أخبار

طلابنا يحصدون 13 ميدالية في أولمبياد الرياضيات والفيزياء الخليجي

المحليات - أخبار

العوفي يطلع على سير العمل في مشاريع "مزون للألبان" و"النماء للدواجن"

الاقتصاد - محلي

السلطنة تسند مناقصة إعادة تأهيل مبنى "بيت العجائب" بزنجبار لشركة إيطالية

المحليات - أخبار

هيثم بن طارق: اعتماد الاستراتيجية الثقافية الخليجية يترجم جهود النهوض بالثقافة في «دول التعاون»

المحليات - أخبار

"الإحصاء والمعلومات": منح 17 ألفا و833 قطعة أرض سكنية في السلطنة بنهاية أغسطس

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

جلالة السلطان يصدر 4 مراسيم سامية

عمان - مراسيم سلطانية

"الأرصاد": سحب ركامية وهطول أمطار على بعض المناطق

المحليات - أخبار

مثول زوجة حاكم دبي أمام المحكمة العليا بلندن

دولي - أخبار

ضبط عدد من منتهكي الحياة البرية بمحمية السرين الطبيعية

المحليات - أخبار

مرسوم سلطاني بمنح الجنسية العمانية لـ 19 شخصا

عمان - مراسيم سلطانية

قطر و"القيمة المضافة" وراء خسائر أكبر شركة ألبان في الخليج

دولي - اقتصاد

إعلان أسفل الأكثر قراءة