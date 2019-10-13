استمرار النمو في التمويل الممنوح من المصارف الإسلامية

مسقط - العمانية

أشار التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني إلى استمرار النمو في التمويل الممنوح من قبل البنوك والنوافذ الإسلامية ليصل إلى حوالي 7ر3 مليار ريال عماني في نهاية يوليو 2019 مقارنة مع 1ر3 مليار ريال في نهاية يوليو 2018.

وذكر التقرير أن إجمالي الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية وصل إلى 4ر3 مليار ريال عماني في يوليو 2019 مقارنة مع 1ر3 مليار ريال عماني في نهاية يوليو 2018.

وانعكاسًا لهذه التطورات وصل إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة إلى 7ر4 مليار ريال عماني في نهاية يوليو 2019 لترتفع حصتها من إجمالي أصول القطاع المصرفي إلى 6ر13 بالمائة.