احتفالية في مسقط بمسيرة التعاون الفني والاقتصادي بين السلطنة والهند



مسقط - الرؤية

احتفلت السفارة الهندية بمسقط بالذكرى 55 ليوم التعاون التقني والاقتصادي الهندي (ITEC)، بمقر السفارة، وذلك تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية.

وحضر الحفل عدد من كبار المسؤولين من مختلف الوزارات والمؤسسات في السلطنة، بجانب نحو 200 من خريجي ITEC من سلطنة عُمان ومنهم المسؤولون العمانيون والمهنيون الذين شاركوا في دورات تدريبية مختلفة في الهند في إطار برنامج ITEC خلال السنوات السابقة.

وفي ضوء العلاقات الوثيقة التي تربط الهند وسلطنة عمان قدمت حكومة الهند 125 منحة دراسية إلى سلطنة عُمان في إطار برنامج ITEC للفترة من أبريل 2019 إلى مارس 2020.

وقال سعادة السفير منو مهاور سفير جمهورية الهند لدى السلطنة إن برنامج ITEC كان متجذرًا في الفلسفة الهندية مما يعني أن العالم بأسره هو عائلة واحدة. وقدم سعادته شكره العميق لراعي الحفل على مساهمته القيمة في التنفيذ الناجح لبرنامج ITEC بين الهند وسلطنة عمان. وأعرب سعادة السفير عن خالص شكره وامتنانه لوزارة الخدمة المدنية ووزارة الخارجية بالسلطنة لجهودهما في تشجيع المسؤولين من جميع الإدارات ذات الصلة في حكومة عمان على المشاركة في البرنامج. وأكد سعادة السفير أن الهند ستبقى شريكا قوياً في خطط السلطنة نحو التنويع الاقتصادي ورؤيتها لتصبح اقتصاد المعرفة، مشددا على التزام الهند بتقوية وتوسيع شراكتها الاستراتيجية مع سلطنة عمان بما في ذلك في مجال التدريب وتنمية المهارات.