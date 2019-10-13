التسهيل على الناخبين

تتولَّى وزارة الداخلية بكفاءة واقتدار إدارة عملية انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة، وتعمل ليل نهار عبر لجانها المختلفة وفرق علمها المتَّقدة بالنشاط والهمَّة؛ من أجل تهيئة الأجواء لهذا العُرس الوطني، الذي تتجلَّى فيه هِمَم المواطنين وحرصهم على مصلحة بلدهم.

وفي إطار سعي الوزارة للتسهيل على الناخبين في يوم التصويت، فقد أصدرَ مَعَالي السيِّد وزير الداخلية قراراً وزاريًّا بإنشاء عدد من مراكز الانتخاب الموحدة. ويأتي هذا القرار رغبةً من الوزارة في تقديم كل التسهيلات الممكنة للمواطن أينما حل أو ارتحل في وطنه، من أقصاه إلى أقصاه؛ مما يُؤكد الحرص البالغ على إشراك جميع المواطنين في الانتخابات. والناخب الآن بات بإمكانه التصويت في الانتخابات دون أي مانع يحول بينه وبين جهاز التصويت الإلكتروني؛ فالمواطن ستتاح له فرصة التصويت حتى ولو كان خارج ولايته، خاصة أولئك الذين تفرض عليهم ظروف عملهم تواجدهم خارج ولايتهم.

... إنَّ جهودَ تسهيل الانتخابات لا تتوقَّف، وكلها تسعى للصالح العام، وتوفير كل ما من شأنه أن يُسهم في تنظيم عملية انتخابية حضارية يشهد لها القاصي والداني بتميزها وفرادتها.